Bélgica aterriza a Italia, que soñaba con su renacer: goleada y eliminación en la Nations League

Bélgica se clasificó para los cuartos de final de la Nations League de la UEFA al golear a Italia con un 4-1 en el marcador, suficiente para que los italianos queden eliminados y vuelvan las dudas. El partido por la sexta fecha de la fase de grupos se disputó en el estadio Rey Balduino, en Bruselas.

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Lo de Italia sigue siendo un caso insólito, y había tenido un notable comportamiento tras la no clasificación al Mundial 2026. Había vencido a la Francia de Zinedine Zidane y daba muestras de su renacer, pero todo se le fue al piso con Bélgica y quedó eliminada. A la Azzurra le bastaba un empate para meterse en cuartos de final.

Su fútbol se apagó rápidamente. Italia fue arrasada en once minutos por la furia de los hombres de Marc van Bommel en Bruselas, por momentos deslumbrantes, con un Jérémy Doku totalmente inspirado y que cerró como la figura del juego.

Italia, ya derrotada por Bélgica en el partido inaugural (0-2) a finales de septiembre, se situó en el buen camino gracias a un gol del infalible Pio Esposito, su gran joya a mostrar, el décimo ya en 15 convocatorias, perfectamente servido en el minuto 11 por Michael Kayode.

Roberto Mancini saluda a Pio Esposito. Foto: Getty Images

Pero la reacción de Bélgica no se hizo esperar, tomando la forma de un asedio asfixiante del área italiana, recompensado en tres ocasiones en once minutos (15′, 22′ y 26′).

Bélgica frenó las aspiraciones de Italia

Primero con bastante fortuna, cuando Maxim De Cuyper puso fin a una jugada confusa, y después aprovechando la dejadez de la defensa italiana, que se limitó a ver cómo el balón viajaba por su área antes de que el jugador del Lille Nathan Ngoy lo empujara a la portería de Gianluigi Donnarumma.

La joya de la noche cayó en el 26, con un Jérémy Doku en estado de gracia que encadenó una serie de regates a lo Lionel Messi para borrar a tres italianos antes de batir al guardameta del Manchester City.

PERO POR FAVOR DOKU, SOS UN MAGO🪄🔥 El MEJOR GOL DE LA JORNADA es para Jéremy Doky. El jugador del City se quitó a quien se le puso enfrente para anotar el tercero de los belgas. ▶️ Mirá la 🇪🇺 UEFA #NationsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/KKcqrEnT5M — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 15, 2026

Donnarumma salvó después a los suyos del KO desviando al poste un disparo casi perfecto de Kevin De Bruyne en el minuto 43. Italia ya no podía más.

Una actuación inesperada tres días después de la gesta ante Francia (victoria 3-1), aunque el seleccionador Roberto Mancini tuvo que prescindir del delantero del Bolonia, Nicolo Cambiaghi, y del centrocampista de la Lazio, Davide Frattesi, dos hombres muy destacados frente a los Bleus.

De Bruyne, especialmente motivado frente al país que le acoge (es jugador del Nápoles), dio la asistencia en el cuarto gol de los suyos al servir a Diego Moreira (81′), mientras que el portero Senne Lammens se puso a la altura de sus compañeros deteniendo un penalti lanzado por Esposito en los últimos instantes.

La eufórica Bélgica devolvió a Italia a sus dudas. Gran ausente de las tres últimas Copas del Mundo, aún tendrá que escalar varios peldaños antes de poder aspirar a la élite mundial.