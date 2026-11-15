La doble atajada de Álvaro Montero que es sensación en Argentina: videos tienen miles de vistas

Álvaro Montero cambió en pocos meses la percepción inicial que se dio de su nivel para ser arquero de Boca Juniors.

Con el paso de los partidos se ha ido afianzando, al punto de que hoy día sea una de las máximas figuras en una campaña que para el Xeneize ya tuvo título, pero al que le faltan la definición de Copa y Sudamericana en la que también podrían ser campeones.

El sábado pasado Boca jugó contra Banfield la semifinal de Copa Argentina que ganó 0-3.

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A pesar de que el resultado fuera abultado, pudo ser más corto si no hubiera aparecido Montero en más de una ocasión para salvar la portería de Boca.

Fueron varias intervenciones a lo largo de todo el trámite del partido, pero en especial dos por su espectaculidad se han hecho virales en Argentina donde se reproducen de manera masiva y ya cuentas con millones de vistas.

🤯🇨🇴🇦🇷 POR FAVOR EL MANOTAZO QUE SACÓ ÁLVARO MONTERO EN APENAS 5 MINUTOS. https://t.co/F7cwBwDkni — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 14, 2026

Apenas cuando corría el minuto 5 un rival se inventó una jugada acrobática y sacó una chilena cruzada hacia el arco donde estaba Álvaro. El guajiro cuan largo es se estiró hacia su mano derecha, logrando desviar el tiro y generándose la ovación por parte de los aficionados ante su intervención providencial.

Minutos después nuevamente apareció el salvador de Boca para sacar un remate que se desvió en el camino. Utilizando la técnica de la mano cambiada volvió a estirarse y del ángulo sacó el remate que tenía destino de arco.

😮‍💨 QUÉ ATAJADA DE ÁLVARO MONTERO. https://t.co/nUdVhHXLrY — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 14, 2026

En los medios deportivos argentinos capturaron el momento justo en el que Álvaro hizo dichas dos atajadas y lo resaltan a más no poder.

La calificación dada a Montero por su actuación en el más reciente partido fue de 7.8 puntos, de las más altas junto a la de Sebastián Villa que fue el hombre del partido al dar asistencia y marcar gol para los de Buenos Aires.

Las otras dos anotaciones fueron obra de Santiago Ascacibar y Leandro Lozano que sirvieron para dejar clasificado a Boca a una nueva final durante el 2026.

Por la gloria en Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 conocerá a su campeón el próximo sábado 21 de noviembre, cuando Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrenten en la gran final del certamen. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será el escenario de una definición que tendrá un ingrediente especial para el fútbol colombiano: la presencia de cuatro representantes nacionales.

Por el conjunto argentino estarán el arquero Álvaro Montero y el extremo Sebastián Villa, mientras que en el equipo brasileño figuran el mediocampista Kevin Castaño y el delantero Mateo Cassierra, quien se encuentra en proceso de recuperación de una lesión muscular.

Boca alcanzó la final tras eliminar a Vasco da Gama con un marcador global de 3-2. Mineiro, por su parte, dejó en el camino a Montevideo City Torque. El Xeneize buscará su tercera consagración en este torneo, mientras que el Galo intentará conquistar su primer título.

En Colombia las expectativas son altas por ver también la reapertura del renovado Metropolitano, así como también cómo se comporta Barranquilla al ser sede, por primera vez, de una final única de un torneo Conmebol.