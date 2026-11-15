Mundialista de Selección Colombia opinó cuál jugador es clave en la renovación del plantel: un fijo de Lorenzo

Siguen los pronunciamientos sobre la renovada Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Atrás quedó la etapa de James Rodríguez, David Ospina y Radamel Falcao, dándole paso a Juan Manuel Rengifo, Devis Vásquez, Yaser Asprilla y otros más.

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Como se está en una etapa de cambio, futbolistas como Fredy Guarín opinan desde la experiencia. Cabe recordar que se trata de un jugador que supo defender los colores de la Selección Colombia durante varios años.

Por eso, Guarín opinó sobre el jugador que es clave en este proceso de renovación de la Selección Colombia. Sin embargo, no es ninguno de los nuevos talentos, sino uno que ya tiene recorrido en La Tricolor.

“Lerma es ideal para ejercer el mando en el mediocampo”

En diálogo con Noticias Caracol y Gol Caracol, Guarín elogió a Jefferson Lerma y lo nombró como el eje fundamental para guiar a los recién llegados. Además, afirmó que se encuentra en una edad ideal.

“Lerma sigue ahí, un jugador que todavía tiene una edad ideal para ejercer ese mando en el mediocampo”, fueron las palabras de Fredy Guarín.

Las declaraciones del exjugador, hoy con 40 años, se dan en medio de las fechas amistosas que tiene Colombia, contra Chile, en noviembre de 2026. Dos pruebas más para Lorenzo, quien observa con atención a los jugadores que integrarán su proceso mundialista para 2030.

Fredy Guarín, además de la Selección Colombia, jugó en quipos como Inter de Milán. Foto: Getty Images

“Viene un tiempo ya de recambio; los jugadores que han venido entrando han ido demostrando que tienen suficiente madurez para ponerse la camiseta de la Selección Colombia”, añadió Guarín a su opinión.

Jefferson Lerma, un viejo conocido de la Selección Colombia

A sus 32 años, Jefferson Lerma no solo se consolida como uno de los que ya venía trabajando con Néstor Lorenzo, sino que se establece en el fútbol de élite.

Jefferson Lerma (izq.) jugador clave en la Selección Colombia. Foto: AP

Tiene contrato con el Crystal Palace de la Premier League hasta junio de 2027. Según Transfermarkt, ostenta un valor en el mercado de 6 millones de euros, y con la experiencia puede aportar a los más jóvenes, tal y como lo menciona Guarín.