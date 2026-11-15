Tener un vehículo de transmisión automática significa que no se pueden realizar algunas acciones que tradicionalmente se realizan con un auto manual. Una de estas es encender el carro empujado cuando se queda sin batería.

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Estos autos solamente se apagan cuando la palanca de cambios está en ‘parking’ y esto lo bloquea por completo, por lo que empujarlo no es una opción si no enciende.

Ahora bien, esto no significa que ya no haya nada que hacer. Un truco que para algunos es desconocido permite mover la palanca de cambios sin que sea necesario encender el automotor. Esto le da la oportunidad al conductor de empujar el vehículo a una grúa.

La palanca de cambios de un automóvil automático se utiliza para seleccionar los modos de conducción y controlar la transmisión automática. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Los fabricantes le dieron un nombre propio al mecanismo manual diseñado específicamente para resolver este bloqueo: el Shift Lock Release (liberador del bloqueo de cambios).

¿Cómo quitar el bloqueo de la palanca de cambios de un automático?

El Shift Lock Release es una pequeña compuerta plástica —generalmente cuadrada o rectangular, de apenas uno o dos centímetros— situada en la base de la consola, justo al lado izquierdo o derecho de la palanca de cambios.

Al retirar esa tapa, queda expuesto un botón o pestaña mecánica que permite desactivar manualmente el seguro sin necesidad de electricidad.

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A continuación, el paso a paso para activar el mecanismo:

Asegure el vehículo: Antes de intervenir la transmisión, active el freno de mano (freno de estacionamiento) por completo y, si está en una pendiente, coloque cuñas o piedras en las llantas para evitar que el carro ruede descontrolado al quedar en neutro. Ubique y retire la tapa oculta: Busque la pequeña pestaña plástica junto a la guía de la palanca de cambios (en algunos modelos viene marcada con las palabras Shift Lock). Use la llave física del carro, un destornillador de pala pequeño o la punta de un objeto plano para hacer palanca con suavidad y levantar la tapa. Presione el botón interno: Introduzca la llave o un objeto alargado dentro del orificio hasta sentir que presiona un botón o una palanca interna hacia abajo. Mueva la palanca a Neutro (N): Manteniendo presionado el botón oculto con una mano, oprima el gatillo de la palanca de cambios con la otra y desplácela desde P hasta N (Neutro). Reinstale la tapa: Una vez la transmisión esté liberada y el vehículo pueda ser remolcado o empujado hacia una zona segura, vuelva a colocar la tapa plástica en su lugar para evitar el ingreso de polvo o líquidos a la consola.