¿Conviene comprar un carro automático? Estas son las ventajas y desventajas que debe conocer

Los vehículos automáticos se han vuelto mucho más populares porque ofrecen comodidades que no tienen los autos con cajas manuales. No obstante, a pesar de tener sus ventajas, cuentan con otros aspectos que pueden ser una limitación.

¿Apoyar el pie sobre el embrague daña un vehículo? Esto debe saber

Es por ello que, si una persona está buscando adquirir un carro automático, debe tener en cuenta varios aspectos, entre ellos manejo, desempeño, consumo, confort, tecnología, precios y otros elementos clave.

Ventajas de los carros con caja automática

De acuerdo con la marca de vehículos francesa Peugeot, existen varios beneficios que un conductor puede tener al momento de adquirir un auto automático.

Una de las mayores ventajas de un carro automático es la sencillez para conducir. Al no tener que preocuparse por el cambio de marcha, el conductor se puede concentrar mucho más en la carretera y en el entorno. Esto significa que hay mayor tiempo para reaccionar ante cualquier situación de emergencia.

El tráfico intenso es uno de los escenarios en los que la transmisión automática puede facilitar la conducción. Foto: Getty Images/iStockphoto

Con un carro automático, el usuario no tiene que presionar el embrague y cambiar de marcha constantemente, lo que representa menos fatiga en los pies y las piernas. Esto es sumamente útil si el propietario está conduciendo en horas de tráfico o recorriendo largas distancias.

Otro aspecto clave es la seguridad. Un motor de transmisión automática suele estar en mejor estado; esto se debe en gran medida a los cambios de marcha. Al llevarse a cabo un cambio en este tipo de vehículo, se limitan los daños gracias a la rapidez y precisión.

Desventaja de los carros con caja automática

Si bien los vehículos automáticos cuentan con varios beneficios, también tienen sus desventajas. Una de ellas es su costo; por lo general, los carros automáticos suelen tener precios más altos que los manuales. Esto se debe a que la tecnología utilizada en la transmisión automática es mucho más compleja y costosa de producir.

El costo también se ve en materia de mantenimiento, ya que, al ser más complejo, requiere de revisiones y reparaciones más caras.

El precio y los costos de reparación son factores que pueden influir en la decisión de comprar un vehículo automático. Foto: Getty Images

Aunque los vehículos automáticos son más fáciles de conducir, algunos conductores pueden sentir que tienen menos control sobre el vehículo. En situaciones de emergencia, es posible que el conductor prefiera tener el control completo sobre su auto.

Si bien la confianza es importante, tampoco tiene que ser excesiva, ya que de ser así podría convertirse después en una desventaja, representando mayores casos de accidentalidad.