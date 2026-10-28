Auge de vehículos nuevos reta al seguro automotor en Colombia: aseguradoras enfrentan la llegada de eléctricos e híbridos

El sector automotor colombiano ha logrado grandes números durante 2026. De acuerdo a los más recientes datos compartidos por la Andi y Fenalco, durante lo transcurrido del año se han matriculado un total de 247.212 unidades nuevas en el país, derivando en un crecimiento acumulado del 41,2 % frente al mismo periodo de 2025.

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Si bien el incremento de vehículos ha sido notable hasta la fecha, esos mismos resultados no se ven igualmente garantizados en las compañías de seguro, ya que el desafío de varias aseguradoras es conseguir que más propietarios estén interesados en adquirir sus pólizas para proteger sus vehículos y su patrimonio.

En diálogo con SEMANA, la presidenta de Quálitas Colombia, María Antonieta Reyes Vera, explicó que esta dinámica representa una oportunidad para la industria, pero a la vez exige adaptar los productos y servicios a las necesidades de los conductores.

El crecimiento del mercado de vehículos nuevos durante 2026 pone sobre la mesa el reto de ampliar la contratación de seguros voluntarios en Colombia. Foto: Getty Images

“Desde nuestra perspectiva, la respuesta del sector debe ir más allá de ofrecer una póliza. Hoy necesitamos soluciones de protección que respondan a los nuevos hábitos de los conductores, que sean accesibles y que estén acompañadas de procesos más ágiles, digitales y cercanos. Nuestro objetivo no es solamente asegurar más automóviles, sino acompañar a más personas y familias en la protección de su patrimonio. Porque detrás de cada vehículo hay una inversión, un proyecto y una historia que merece seguir adelante”, afirmó.

El rol de los vehículos eléctricos e híbridos para las aseguradoras en Colombia

Una de las principales razones por las que el mercado automotor ha tenido un gran éxito en el país se debe a la llegada de nuevas tecnologías que promueven la movilidad sostenible, entre ellas los vehículos eléctricos e híbridos.

Las cifras demuestran que estas unidades han representado alrededor del 46 % del mercado de carros nuevos durante 2026, con un total de 114,255 registros.

No solo eso, ya que el carro más vendido en Colombia en el año es una unidad eléctrica: el Tesla Model Y, con más de 14.000 ventas. Este comportamiento refleja las nuevas necesidades que las aseguradoras del país deben revisar para brindar cobertura a estos autos.

La expansión de la movilidad eléctrica e híbrida plantea nuevas necesidades para las compañías que ofrecen seguros para vehículos en el país. Foto: Getty Images

Para Reyes Vera, los carros eléctricos e híbridos necesitan una evaluación de riesgos en la que se contemplen componentes y procedimientos muy diferentes a los de los carros convencionales.

“Ya no se trata únicamente de evaluar los riesgos tradicionales de un automóvil; ahora debemos considerar componentes especializados, como las baterías de alto voltaje, los sistemas electrónicos, la disponibilidad de repuestos y los procesos de reparación. También es fundamental que el cliente comprenda las condiciones de su seguro, especialmente frente a los componentes tecnológicos, las asistencias disponibles y los procesos de atención en caso de siniestro”, comentó.

La presidenta de Quálitas indicó que la tecnología de los carros está cambiando, pero que es responsabilidad de las compañías de seguro seguir protegiendo el patrimonio de sus asegurados y acompañar a los que lo necesiten.