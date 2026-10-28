¿Puede la tecnología cambiar la forma de conducir? Una operación redujo 90% los excesos de velocidad

Los accidentes viales con fatalidad continúan siendo una de las mayores preocupaciones de distintos sectores del país. De acuerdo con cifras preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante el primer semestre de 2026 se llegaron a registrar 4.751 personas fallecidas en siniestros viales, un aumento del 20% frente al mismo periodo de 2025.

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El panorama pone de relieve la importancia de fortalecer las medidas de prevención en el país para disminuir los casos de accidentes de tránsito. Dentro de este contexto, varias entidades han puesto sus ojos en el uso de tecnología que permita identificar aquellos patrones de riesgo que los conductores pueden tener en carretera y de este modo orientarlos hacia acciones correctivas.

A través de una experiencia acompañada por Infotrack en una operación empresarial con 1.420 conductores activos, se demostraron resultados en el seguimiento de la velocidad.

Por medio de esta actividad, los eventos reportados pasaron de alrededor de 70.000 a 7.000 en seis meses, una disminución del 90% en este indicador.

Según Infotrack, este acompañamiento ha contribuido a generar mayor conciencia sobre el cuidado que deben tener los conductores durante los desplazamientos y se encarga de que cada uno de ellos llegue sano y salvo a sus hogares.

El uso de herramientas tecnológicas permite reconocer patrones de conducción que requieren atención y adoptar medidas correctivas. Foto: Getty Images

Este seguimiento tecnológico se encarga de identificar las situaciones que son las que más requieren atención y de esta manera apoyar en decisiones orientadas a la prevención.

A través de la combinación con orientación y retroalimentación constructiva, se puede ayudar a las empresas a reconocer oportunidades de mejora y promover hábitos de conducción más responsables.

“La tecnología aporta valor cuando la información se convierte en acciones de prevención. Nuestro trabajo consiste en acompañar a los clientes para que aprovechen estos datos, fortalezcan sus procesos de seguimiento y promuevan comportamientos de conducción más seguros”, indica Sandra Sánchez, Customer Success Manager de Infotrack.

La gestión de estos riesgos también forma parte de las responsabilidades empresariales. En el caso de Colombia, las organizaciones obligadas tienen que implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), conforme a la normativa vigente, y articularlo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).