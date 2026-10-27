Chevron proyecta inversión de más de US$100 millones en Colombia: Así lo anunció el vicepresidente Restrepo

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y directivos de la multinacional estadounidense Chevron hicieron el anuncio oficial de un plan de inversión de más de US$100 millones para fortalecer la infraestructura energética y de distribución de combustibles en el país. Este anuncio se produce en el marco de los 100 años de operaciones de la marca Texaco en el territorio nacional.

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La propuesta, según detalló el vicepresidente, se adhiere al programa estatal Misión Crecer, promovido por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para la atracción de capital extranjero.

Expansión de la red y modernización operativa

La hoja de ruta de Chevron en Colombia abarca la adopción de nuevas tecnologías, renovación de equipos y optimización de procesos operativos para elevar los estándares de eficiencia y seguridad operativa.

Se buscaría sumar más de 200 nuevas estaciones de servicio a los más de 530 puntos Texaco que operan actualmente en el país. Además, se intervendrían sus seis terminales propias, cuatro terminales conjuntas y el suministro a zonas no interconectadas.

Se buscaría sumar más de 200 nuevas estaciones de servicio a los más de 530 puntos Texaco que operan actualmente en el país. Foto: Colprensa

Impulso al empleo y seguridad energética

Alejandro Riveros, gerente de Asuntos Corporativos de Chevron, señaló que esta inversión demuestra la confianza de las empresas estadounidenses en el país para “seguir contribuyendo al desarrollo de Colombia y mejorar su seguridad energética”. Riveros también detalló que este plan de inversión creará más de 2.000 empleos directos e indirectos con la multinacional estadounidense.

Por su parte, María de los Ángeles Manrique, gerente de Ventas de Combustibles de Chevron, explicó que la inversión también busca garantizar la seguridad energética en las terminales que tiene la compañía en Cartagena, San Andrés, Yumbo y Buenaventura, entre otros. “Seguimos apostándole a asegurar que tenemos el suministro suficiente para mover el país”, dijo Manrique.

Cabe aclarar que estos US$100 millones representan una proyección sujeta a variables de mercado y regulación, por lo que no cuenta aún con un cronograma cerrado ni presupuesto territorializado.