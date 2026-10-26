Derrumbe financiero en Brasil: Bolsa de São Paulo se desploma 17% y el real cae 12,2% tras victoria de Lula da Silva

La Bolsa de São Paulo, la principal de América Latina, se desplomó casi 17% en su apertura este lunes, 26 de octubre, tras la histórica reelección el domingo del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva contra el conservador Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva, el patriarca de izquierda que tendrá su cuarto periodo presidencial tras vencer a Flávio Bolsonaro

A sus casi 81 años, Lula ganó el balotaje por cerca de 52 % de los votos contra 48 % del senador Bolsonaro, quien había ganado la primera vuelta y llegaba como favorito.

Lula da Silva da su primer discurso tras su triunfo. Foto: AFP

La fuerte caída del índice de referencia Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, según un comunicado de la plaza bursátil B3. Por su parte, El real brasileño se debilitó más de un ‌12,2 %

El precio del dólar se disparó un 12 % en la apertura de los mercados, hasta alcanzar los 5,60 reales.

Tras la victoria en primera vuelta del hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, el Ibovespa se había disparado y alcanzado un récord de 210.000 puntos. Ahora cayó hasta un nivel más bajo que antes de las elecciones, en torno a 170.000 puntos.

Lula llega al final de su tercer mandato con empleo récord e inflación controlada, pero con un gasto público y una deuda crecientes.

Muchos brasileños se quejan de la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias preocupa a las autoridades. El país mantiene una de las tasas de interés de referencia más altas del mundo, en un esfuerzo por controlar la suba de precios.

Antes de su apertura este lunes, la Bolsa de São Paulo accionó el mecanismo de circuit breaker, previsto para momentos de fuerte caída del mercado.

Ya se había aplicado en momentos críticos como la crisis de las ‘subprime’ en Estados Unidos en 2008 o la pandemia de covid-19 en 2020.

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Resultados de las elecciones

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro, quien dijo que pedirá la anulación de las elecciones.

Bolsa de São Paulo se desploma casi 17%. Foto: Adobe Stock

El izquierdista, a punto de cumplir 81 años, se impuso con cerca del 51,8 % de los votos frente a 48,2 % del senador en el balotaje, según los resultados oficiales tras el fin del conteo.

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

El líder de la izquierda desafió los sondeos y venció con una diferencia de 4,4 millones de votos al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) tras perder el primer turno.

*Con información de AFP.