Presidente Abelardo De La Espriella reconoció el triunfo de Lula en Brasil: “En eso consiste la democracia”

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció este lunes, 26 de octubre, tras la victoria del candidato de izquierda Lula Da Silva en Brasil, tras obtener más de 63 millones de votos.

El mandatario colombiano aseguró que pese a las diferencias con la ideología que profesa el brasileño, lo cierto es que ambos países se necesitan mutuamente, por lo que es importante trabajar en conjunto.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula”, dijo De La Espriella refiriéndose a los apoyos en las más recientes elecciones de ambos países.

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