Política

Presidente Abelardo De La Espriella reconoció el triunfo de Lula en Brasil: “En eso consiste la democracia”

El mandatario colombiano aseguró que cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, se debe respetar su decisión.

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Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

26 de octubre de 2026 a las 6:42 a. m.
Abelardo de La Espriella, presidente colombiano, reconoció abiertamente el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta en Brasil.
Abelardo de La Espriella, presidente colombiano, reconoció abiertamente el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta en Brasil. Foto: Getty y AFP

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció este lunes, 26 de octubre, tras la victoria del candidato de izquierda Lula Da Silva en Brasil, tras obtener más de 63 millones de votos.

El mandatario colombiano aseguró que pese a las diferencias con la ideología que profesa el brasileño, lo cierto es que ambos países se necesitan mutuamente, por lo que es importante trabajar en conjunto.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula”, dijo De La Espriella refiriéndose a los apoyos en las más recientes elecciones de ambos países.

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