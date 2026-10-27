Carlos Fernando Motoa solicita conmoción interior en Norte de Santander

El exsenador Carlos Fernando Motoa encendió las alarmas por las críticas condiciones de orden público en Norte de Santander, agravado en las últimas horas por el asesinato de Miguel Castellanos, quien pretendía aspirar a la Alcaldía de Cúcuta.

El dirigente político relató que esa zona del país está marcada por la violencia, los ataques contra la fuerza pública y las amenazas a las libertades democráticas, por lo que el Gobierno nacional debe tomar decisiones que favorezcan la seguridad de las personas.

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“No podemos normalizar que asesinen a quienes aspiran a participar en política, que se ataque a los periodistas y que la fuerza pública sea blanco permanente de atentados”, describió el excongresista de Cambio Radical.

Él recordó que el crimen de Miguel Castellanos se sumó al de Cristian Herrera, un reconocido comunicador que fue asesinado por cuenta de las denuncias e investigaciones que adelantaba, según los primeros hallazgos de la Policía y la Fiscalía.

Carlos Fernando Motoa senador Foto: Guillermo Torres / Semana

Además de eso, Motoa puso sobre la mesa la grave crisis de seguridad que se desató por las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, en la región del Catatumbo, que suma cientos de desplazados y confinados.

“El país ya vio las consecuencias de una política de paz sin resultados y de un Estado que perdió capacidad de respuesta frente a los grupos armados. Los estados de excepción improvisados y las promesas de zonas binacionales no resolvieron el problema”, dijo.

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La propuesta del exsenador es que el Gobierno nacional retome el control del orden público a través de una posible declaratoria de conmoción interior que esté acompañada de objetivos verificables, indicadores de cumplimiento y resultados concretos en el corto y mediano plazo.

“Corresponde decretar una conmoción interior y una estrategia seria, con metas medibles, responsables definidos y resultados que se traduzcan en menos homicidios, protección para quienes ejercen la política y el periodismo, y mayor capacidad de la fuerza pública para enfrentar al terrorismo”, concluyó Motoa.