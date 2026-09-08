Carlos Fernando Motoa celebra nuevo decreto de Abelardo De La Espriella

Carlos Fernando Motoa, exsenador de Cambio Radical, celebró el nuevo decreto que expidió el presidente Abelardo De La Espriella: levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

El excongresista aplaudió la medida y aseguró que el país volverá al modelo que existió en 2015, y que garantizará que desaparezcan supuestos abusos como el porte especial, “un doble permiso que impedía que los ciudadanos respetuosos de la ley contaran con herramientas de protección aun teniendo salvoconducto”.

El presidente Abelardo De La Espriella levanta la suspensión de los permisos para el porte de armas en el país. Estos son los requisitos

Agregó: “Con esta decisión Colombia avanza hacia una verdadera política de registro y control. Algo indispensable para contrarrestar el tráfico, posesión y porte ilegal en ciudades como Cali y departamentos como el Valle”.