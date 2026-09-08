Greeicy conmovió con sentidas palabras para Dekko tras confirmarse la muerte de su bebé

La muerte del bebé de Dekko generó una ola de mensajes de solidaridad por parte de seguidores, amigos y diferentes figuras de la industria musical. Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Greeicy, quien dejó sentidas palabras en la publicación del artista, acompañándolo en medio de uno de los momentos más dolorosos de su vida.

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La noticia fue compartida por Dekko a través de sus redes sociales, donde decidió despedirse de su hijo con un mensaje cargado de dolor y preguntas ante una pérdida que, según sus propias palabras, resulta difícil de comprender.

“Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos; quiero recordarte así, lleno de vida, en el instante en que naciste”, escribió el cantante.

En la misma publicación, Dekko habló de uno de los dolores que, asegura, llevará consigo para siempre: “No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, dijo. Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo y acompañamiento para el artista y su familia.

El cantante también reconoció que no encuentra respuestas frente a lo ocurrido y manifestó sus cuestionamientos desde el dolor: “No entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para qué”.

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Sin embargo, en medio de la tristeza, Dekko encontró una manera de despedirse de su hijo y cerrar su mensaje con una reflexión sobre el futuro: “Solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”.

La publicación no tardó en generar reacciones de diferentes personalidades. Greeicy fue una de las artistas que quiso acompañar públicamente a Dekko en este difícil momento, dejando un mensaje en los comentarios que conmovió a sus seguidores.

“Lo sentimos muchísimo. Dios les dé mucha fuerza”, escribió.