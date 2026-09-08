¿Dónde se podrá ver la película y docuserie del caso Valentina Trespalacios? Dos plataformas ‘streaming’ contarán el feminicidio

El caso de la DJ Valentina Trespalacios, que conmocionó a Colombia en enero de 2023, llegará nuevamente a las pantallas, esta vez a través de dos producciones diferentes. Prime Video prepara una película de ficción, mientras que HBO Max trabaja en una docuserie que contará detalles del proceso judicial y de la investigación.

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La historia de Trespalacios se conoció el 22 de enero de 2023, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de un contenedor de basura en Bogotá. El caso generó gran impacto y abrió conversaciones sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género y la manera en que los medios y las redes sociales pueden afectar a las víctimas y sus familias.

Por el crimen fue condenado John Poulos, pareja sentimental de la DJ y ciudadano estadounidense. Tras el proceso judicial, fue declarado culpable de feminicidio y recibió una condena de 42 años y ocho meses de prisión.

Ahora, el caso tendrá una nueva mirada desde el formato documental. HBO Max anunció una docuserie creada y producida por Zeppelin Studio, cuyo rodaje ya terminó.

John Poulos y Valentina Trespalacios. Foto: Colprensa y redes sociales de Valentina Trespalacios

La producción reunirá testimonios, documentos y material de archivo para reconstruir el desarrollo de la investigación y mostrar las diferentes dimensiones sociales y judiciales que rodearon el caso.

La plataforma todavía no ha confirmado la fecha exacta de estreno, por lo que los espectadores tendrán que esperar nuevos anuncios para conocer cuándo estará disponible. Lo que sí está confirmado es que la producción busca profundizar en un caso que marcó al país y que continúa generando interés público.

Por otro lado, Prime Video llevará esta historia al terreno de la ficción. La película tendrá como protagonista a María José Vargas y contará con un guion basado en el libro escrito por las periodistas Laura Hincapié y Maureen Maya Sierra.

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A diferencia de la producción de HBO Max, esta cinta será una adaptación de ficción inspirada en los hechos del caso. Su estreno está previsto para 2027, aunque todavía no se ha informado la fecha exacta en la que llegará al catálogo.

Quienes quieran conocer nuevamente la historia de Valentina Trespalacios tendrán dos opciones: una película de ficción que podrá verse en Prime Video y una docuserie de HBO Max basada en testimonios, documentos y archivos relacionados con la investigación y el proceso judicial.