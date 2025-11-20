Llegada de John Poulos a La Tramacúa ha sido caótica: destapan problemas que ha tenido el asesino de Valentina Trespalacios

En junio de 2024, un juez condenó a 42 años y medio de prisión al estadounidense John Nelson Poulos por su responsabilidad en el crimen de la joven DJ Valentina Trespalacios, en hechos ocurridos el 23 de enero de 2023 en Bogotá.

Ese día, la joven de 21 años, quien era novia de Poulos, fue hallada sin vida dentro de una maleta en un contenedor de basura del barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Por ese atroz crimen, Poulos, quien estuvo recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, ubicada en Valledupar.

Sin embargo, medios regionales aseguran que la llegada de Poulos a esa prisión ha sido bastante caótica, dado que el criminal “ha mostrado una conducta ‘inapropiada’ ante los protocolos que dispone el Inpec”, según reveló El Heraldo.

En línea con lo anterior, el medio Radio Guatapurí indicó que fuentes penitenciarias han revelado que el asesino se niega a cumplir con procedimientos obligatorios básicos para la identificación y ubicación dentro de los patios.

John Poulos fue capturado en Panamá, mientras trataba de huir. | Foto: foto: Camila Díaz-COLPRENSA

“Desde que llegó se ha mostrado renuente a las órdenes que se le imparten. No quiere obedecer y ha tratado de argumentar que no entiende español, pidiendo hablar solo en inglés. Esto ha dificultado la comunicación”, contó la fuente a Radio Guatapurí.

También afirman que Poulos busca comunicarse con la Embajada de Estados Unidos, dado que estaría en desacuerdo con que lo hayan trasladado para La Tramacúa.

“Dice que es alérgico a las abejas y que aquí no puede estar, que deben devolverlo. Es parte de su resistencia al proceso de ingreso”, añadió la fuente al medio regional citado anteriormente.

John Poulos y Valentina Trespalacios | Foto: Captura de video

Es de destacar que, por el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial del Inpec sobre lo que pasa con el criminal.

En una de las audiencias que se llevó contra el estadounidense, este llegó a asegurar que la muerte de Valentina había sido accidental, puesto que en ningún momento tenía pensado asesinarla.

Asimismo, dijo que, supuestamente, no recordaba bien qué pasó la noche del crimen, debido a la cantidad de drogas y alcohol que había consumido, presionado, según él, por la joven DJ.

El asesino también llegó a decir que las lesiones que presentaba la joven en su cuerpo eran producto de las relaciones sexuales que habían sostenido esa noche, las cuales habían sido bruscas y agresivas. Incluso, aseguró que no era la primera vez que ahorcaba a la DJ durante el sexo.