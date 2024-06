Papá de Valentina Trespalacios reveló detalles de la relación con John Poulos y contó cómo se enteró del feminicidio de su hija

El estadounidense John Poulos fue declarado culpable del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una maleta en un contenedor de basura ubicado en un barrio de Bogotá. Tras más de un año del crimen, el norteamericano fue condenado a 42 años de cárcel y, además, no podrá acercarse a la familia de la víctima.

Sumado a esto, Poulos deberá cumplir su sanción en la prisión que señale el Inpec y, una vez quede en libertad, será expulsado de Colombia. La decisión que tomó el juez décimo de conocimiento de la capital del país ha sido celebrada en las redes sociales y por la misma familia de Valentina.

El padre de la joven habló tras conocerse la condena. | Foto: Captura de video

En diálogo con Caracol Radio, Giovanni Trespalacios, papá de la joven asesinada, habló tras conocer la condena y reveló sus sensaciones después de escuchar el veredicto final del juez.

“Ninguna condena vale para nada, sobre todo cuando se trata de la vida de nuestra hija, estamos muy agradecidos con las autoridades, nuestro representante, pero es que la familia de ese psicópata sabe que él está aquí en Colombia y lo pueden visitar, pero nosotros no podemos ir a ver a nuestra hija a ningún lado”, comentó.

La relación entre los dos

El familiar de Valentina también reveló detalles de cómo veía él la relación que su hija tenía con el ciudadano estadounidense. El hombre dejó en claro que no le gustaba la forma en la que Valentina llevaba algunos aspectos de su vida, aunque remarcó que no vivía en el mismo techo con ella.

El papá de Valentina Trespalacios aseguró que no le gustaba la relación que su hija llevaba con el estadounidense. | Foto: El País

“Yo no vivía con Valentina, estaba con la mamá, nos hablábamos por teléfono, pero nunca estuve de acuerdo con que fuera DJ, por lo mismo, porque es una vida nocturna y ellas me lo negaban todo. Una vez llegué a la casa y ella estaba haciendo una videollamada con una prima y ella entró al cuarto y escuché que estaba en México con él, a mí no me gustaba”, contó.

En la conversación con el medio citado, Giovanni explicó la forma en la que se enteró de que su hija había sido asesinada por el estadounidense, todo fue tras una llamada que le hizo un familiar de la madre de la joven, aunque precisó que poco antes ya presentía que algo malo había ocurrido.

“Llamé a Felipe, mi hijo mayor, me contó que la mamá se estaba mudando y que Valentina se había ido con el gringo. A las 12 de la media noche fue cuando me llamó un tío de Valentina por parte de mamá y fue el que me contó que el novio la mató”, dijo.

Desde un principio, según contó, él se mostró en contra de la relación que había entre su hija y Poulos, por lo que se la ocultaron durante mucho tiempo. El hombre fue enfático afirmando que no confiaba en el novio de su hija por todas las noticias que se conocen a diario.