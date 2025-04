| Foto: LightRocket via Getty Images

Nuevo requisito que exigirán en Aeropuerto de Miami

Ahora los viajeros deberán portar la licencia ID Real ID, conforme a la identificación para viajes aéreos dentro de ese país. Este documento será solicitado a todos los ciudadanos y residentes que utilicen vuelos domésticos. Luego de la fecha mencionada ya no se permitirá presentar en aeropuertos las licencias de conducir o identificaciones estatales que no cumplan con la normativa.

Si su documento no cuenta con la estrella o no cumple la norma Real ID, no será válida para abordar vuelos nacionales luego de mayo de este año.