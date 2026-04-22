En imágenes | Muere conductor de Uber venezolano al ser detenido por la policía en EE. UU.: esto se sabe

La comunidad hispana en Estados Unidos está de luto luego de que se conociera la muerte, aparentemente natural, de un hombre venezolano cuando lo inspeccionaban rutinariamente. Se hicieron virales el momento exacto en el que el hombre perdió la vida, los detalles y la reacción de su esposa.

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El hecho ocurrió la madrugada del sábado 18 de abril en el condado de Seminole, en Florida, cuando Ray Barraez, un hombre venezolano de 45 años, fue requerido por un policía debido a una falla en la iluminación de la placa de su vehículo.

El video evidencia cómo el hombre se alerta por el requerimiento policial. Foto: Pantallazo de Telemundo

Los detalles fueron conocidos por los reportes oficiales de la policía, en donde se detallaba que el hombre, quien trabajaba como conductor de la plataforma Uber, transportaba pasajeros en el momento de la intervención.

En los videos se evidencia que Barraez comenzó a presentar dificultades respiratorias cuando el oficial estaba en su vehículo policial revisando los documentos del hombre.

El conductor sufrió una crisis respiratoria mientras el agente verificaba. El reporte del oficial de Casselberry detalló que tanto el oficial como los pasajeros intentaron auxiliarlo y solicitaron atención médica de inmediato.

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El uniformado practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los servicios de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre fue declarado muerto allí en el lugar cuando llegaron los paramédicos.

Esta tragedia quedó registrada tanto en la cámara corporal del policía como en un dispositivo instalado dentro del vehículo, lo que ha permitido la viralización del caso en redes sociales, en donde se puede evidenciar lo sucedido en toda la inspección.

Su esposa le atribuye responsabilidad a la inspección

En una entrevista con Telemundo, la esposa del venezolano señaló que el fallecimiento pudo estar relacionado con un episodio de ansiedad. La mujer aseguró que Barraez padecía hipertensión y el estrés vivido durante la inspección habría desencadenado el infarto.

La mujer reveló que su esposo tenía un proceso de asilo pendiente. Foto: Pantallazo de Telemundo

Además, indicó que el hombre tenía un proceso migratorio en curso, lo que habría incrementado su temor ante el contacto con las autoridades. “El miedo pudo haber provocado el ataque cardíaco”, afirmó la mujer en el medio internacional.

La policía reiteró que se trató de una parada de tránsito rutinaria y que la muerte obedeció a una emergencia médica. Las autoridades no han informado, hasta el momento, indicios de uso indebido de la fuerza durante el procedimiento.

Mientras las autoridades continúan revisando los detalles del incidente, la familia del conductor exige claridad sobre lo ocurrido y justicia frente a su muerte.