Con la cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026 y el aumento de turistas en ciudades como Miami, una de las preguntas entre viajeros latinoamericanos es si se puede manejar con licencia extranjera.

La respuesta corta es sí, pero la realidad es bastante más matizada y depende de reglas estatales, requisitos adicionales y hasta decisiones recientes de las autoridades en Florida.

Cambio en la licencia de conducción en Estados Unidos: esta es la aplicación a la que deberán acostumbrarse todos los conductores

Reglas para conducir en Miami con licencia extranjera: lo que deben saber los turistas rumbo al Mundial 2026

En Estados Unidos no existe una norma única para conductores extranjeros: cada estado fija sus propias condiciones.

En el caso de Florida, la ley es relativamente flexible con los turistas.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, cualquier persona con una licencia válida puede conducir en sus carreteras, siempre que cumpla con las normas locales de tránsito.

Esto significa que un visitante colombiano, peruano o de cualquier otro país puede manejar legalmente si su documento está vigente.

Sin embargo, ese permiso tiene matices clave. Expertos y portales oficiales coinciden en que los turistas pueden conducir con su licencia extranjera sin necesidad obligatoria de un permiso internacional, aunque sigue siendo altamente recomendado.

En palabras de guías oficiales, el Permiso Internacional de Conducción funciona como una traducción del documento original y puede facilitar trámites con autoridades o empresas de alquiler.

En la práctica, esto se vuelve importante cuando la licencia no está en inglés o cuando una compañía de renta lo exige como condición.

Las agencias de alquiler de autos en ciudades turísticas como Miami suelen pedir tanto la licencia original como el permiso internacional para evitar problemas legales o de seguros.

Además, el propio gobierno de Estados Unidos advierte que ese documento debe tramitarse antes del viaje, ya que no se emite dentro del país.

Otro punto clave es el tiempo de permanencia.

Mientras el visitante siga siendo turista, puede conducir con su licencia extranjera sin mayores restricciones.

Pero el panorama cambia radicalmente si decide establecer residencia.

En ese caso, Florida exige tramitar una licencia estatal en un plazo de 30 días, de lo contrario podría enfrentar sanciones.

Esto aplica, por ejemplo, para quienes comienzan a trabajar, estudiar o fijar domicilio en el estado.

También hay que tener en cuenta cambios recientes que pueden afectar a quienes planean quedarse más tiempo. Desde febrero de 2026.

Conducir con documento extranjero es válido para turistas, pero hay condiciones y recomendaciones clave que no se pueden ignorar. Foto: Getty Images

Licencia internacional, requisitos y cambios en Florida que pueden afectar a conductores extranjeros

Florida exige que los exámenes para obtener licencia se realicen únicamente en inglés, eliminando versiones en otros idiomas.

La medida, según autoridades, busca mejorar la seguridad vial, aunque ha generado preocupación entre comunidades hispanas

En paralelo, hubo intentos de endurecer requisitos para turistas, como exigir obligatoriamente el permiso internacional, pero esa medida fue suspendida mientras se revisa su legalidad.

Esta ley en Estados Unidos ya permite sacar licencia de conducción digital

Esto deja un escenario algo confuso, donde la recomendación general sigue siendo llevar ambos documentos para evitar inconvenientes.

Al final, conducir en Miami con licencia extranjera sí es posible y legal, pero no es tan automático como muchos creen.

Todo depende de que el documento esté vigente, de cumplir las reglas del estado y, sobre todo, de entender que el permiso internacional, aunque no siempre obligatorio, puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un problema en carretera.