“Podría ser una base estelar alienígena”: sale a la luz audio secreto de la NASA tras nuevo lote de documentos desclasificados

La posibilidad de la existencia de ovnis ha generado durante décadas teorías, debates y especulaciones entre científicos, expertos y aficionados convencidos de que no estamos solos en el universo. Las fotografías y videos de supuestos avistamientos, ampliamente difundidos en redes sociales, han avivado estas creencias y alimentado nuevas discusiones.

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Aunque el tema siempre ha estado presente en la cultura popular, el interés volvió a crecer tras la publicación de documentos del Pentágono relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Estos archivos han generado gran expectativa en todo el mundo y han sido interpretados por algunos como posibles evidencias de actividad extraterrestre, aunque las conclusiones quedan abiertas al análisis del público.

Además de las imágenes y videos divulgados desde el pasado 8 de mayo, el 12 de junio se conoció una tercera entrega de material desclasificado por el Pentágono. Entre los registros destaca un video en el que se observa una extraña esfera luminosa flotando sobre un estanque. Sin embargo, no fue el único elemento que llamó la atención, ya que también salió a la luz un audio que supuestamente estaría relacionado con la misión Apolo 16.

Según la información publicada en la página web del Departamento de Guerra de Estados Unidos, se trata de una conversación de aproximadamente 55 minutos entre científicos de la NASA realizada después de la misión. Durante la grabación, en el minuto 32:41, uno de los participantes hizo un comentario informal mientras analizaba las correlaciones encontradas entre distintos conjuntos de datos experimentales.

Algunos sectores consideran que estos archivos podrían contener evidencias de fenómenos aún sin explicación. Foto: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

En ese contexto, el orador señaló en tono distendido que “podría ser una base estelar alienígena o algo así, no lo sé”. La expresión fue utilizada de forma anecdótica para ilustrar que, en ese momento de la investigación, no contaba con una explicación definitiva sobre el fenómeno que estaba analizando.

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y dio pie a numerosas teorías, preguntas y especulaciones sobre un misterio que continúa siendo objeto de estudio.

La polémica frase aparece en medio de una conversación técnica cuyo contexto resulta difícil de interpretar únicamente a partir de la grabación.

Asimismo, el audio aborda temas relacionados con mediciones de gravedad, datos obtenidos mediante láser y anomalías detectadas en la cara oculta de la Luna.

El audio corresponde a una conversación de aproximadamente 55 minutos entre científicos de la NASA tras la misión lunar. Foto: Getty Images

“Los materiales archivados aquí corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Esto puede deberse a diversas razones, como la falta de datos suficientes, y el Departamento de Guerra agradece la aplicación de análisis, información y conocimientos especializados del sector privado”, señaló la entidad.