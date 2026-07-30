Su freidora de aire podría durar menos si comete este error al limpiar la canasta

Uno de los electrodomésticos que más suelen usar las personas en la cocina es la freidora de aire o air fryer, ya que permite preparar alimentos con una textura crujiente utilizando poco o nada de aceite. Sin embargo, para conservar su buen funcionamiento, no basta con usarla correctamente, sino también es indispensable realizar una limpieza adecuada después de cada uso para evitar que sus componentes se deterioren.

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La acumulación de grasa y restos de comida podrían afectar tanto la calidad de las preparaciones como el desempeño del equipo. Además de generar malos olores y humo durante la cocción, una limpieza incorrecta puede deteriorar el recubrimiento antiadherente de la canasta, haciendo que los alimentos se adhieran a la superficie y reduciendo la vida útil de la freidora de aire.

Uno de los errores más frecuentes al momento de limpiar una freidora de aire es recurrir a estropajos metálicos, esponjas abrasivas o productos de limpieza demasiado agresivos con la intención de eliminar la grasa incrustada con mayor rapidez. Aunque esta práctica puede parecer efectiva, en realidad puede causar daños permanentes en su interior.

Lo que nunca debe hacer al limpiar su freidora de aire para evitar daños irreparables. Foto: Getty Images

El principal componente afectado es el recubrimiento antiadherente de la canasta, diseñado para evitar que los alimentos se peguen durante la cocción. Cuando esta capa se raya o deteriora por el uso de materiales abrasivos, pierde sus propiedades y los alimentos comienzan a adherirse a la superficie. Además, una vez que el revestimiento se daña, no es posible restaurarlo.

Por esta razón, los expertos recomiendan evitar cualquier utensilio que pueda rayar la superficie y optar por métodos de limpieza más suaves para prolongar la vida útil de la freidora de aire y conservar el recubrimiento antiadherente en buen estado.

La canastilla de la freidora de aire puede acumular grasa. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo limpiar correctamente la freidora de aire?

De acuerdo con información compartida en el blog Rufino Díaz, lo primero es desconectar el electrodoméstico de la corriente y esperar a que se enfríe por completo. Este paso reduce el riesgo de quemaduras y permite manipular cada una de sus piezas con mayor seguridad durante el proceso de limpieza.

Una vez fría, recomiendan retirar la canasta, el recipiente y los demás accesorios desmontables. En algunos modelos estas piezas pueden lavarse en el lavavajillas, aunque lo más conveniente es revisar las instrucciones del fabricante para confirmar si esta opción es compatible y evitar daños.

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El interior del aparato debe limpiarse con una esponja suave o un paño húmedo para proteger el recubrimiento antiadherente. Si existen restos de comida difíciles de remover, una mezcla de agua caliente con vinagre o un poco de bicarbonato de sodio puede ayudar a aflojarlos antes de limpiar nuevamente, sin necesidad de utilizar materiales abrasivos.

Por último, el exterior puede limpiarse con un paño húmedo y una pequeña cantidad de detergente suave para retirar la grasa y las manchas. Antes de volver a ensamblar la freidora, es importante comprobar que todas las piezas estén completamente secas, ya que la humedad favorece la aparición de malos olores y bacterias.