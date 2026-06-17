El descuido con la ‘air fryer’ que pone en riesgo su hogar y cómo solucionarlo de inmediato

Las freidoras de aire son uno de los electrodomésticos más populares en los hogares pues tiene una amplia practicidad y rapidez para poder preparar comida, sin embargo, existe un error común que muchas personas cometen sin darse cuenta y que podría aumentar el riesgo de incendios y accidentes domésticos.

El botón secreto de la freidora de aire que no está aprovechando y puede cambiar su forma de cocinar

La advertencia fue compartida por Juan Alcalá, creador de contenido especializado en tecnología, quien publicó un video en el que explicó varios hábitos que pueden comprometer la seguridad al utilizar una air fryer.

La grasa acumulada, uno de los mayores peligros

Uno de los principales riesgos señalados por Alcalá tiene que ver con la limpieza insuficiente del electrodoméstico. De acuerdo con el creador de contenido, muchas personas utilizan la freidora de aire durante semanas sin retirar completamente los residuos de grasa.

“La grasa acumulada en la resistencia o en la bandeja es la principal causa de fuego en la airfryer”, afirmó en su video.

Cuando la grasa se acumula cerca de las zonas que alcanzan altas temperaturas, puede inflamarse y provocar llamas dentro del equipo. El problema se agrava porque el ventilador interno continúa impulsando aire caliente, lo que favorece la combustión.

El experto también explicó qué hacer en caso de que aparezca fuego dentro del aparato. “Si ves fuego saliendo de la airfryer, por nada del mundo la abras, y mucho menos le tires agua. Lo que pudo pasar es que la grasa acumulada en la resistencia se prendió y el ventilador interno comenzó a meter oxígeno a toda velocidad alimentando el fuego”, advirtió.

Además detalló, arrojar agua sobre aceite en llamas puede provocar una reacción peligrosa. “El agua hace que el aceite en llamas explote y el fuego se multiplique”, señaló.

Otros errores que pueden provocar un incendio

Además de la limpieza, Alcalá mencionó varios hábitos cotidianos que incrementan el riesgo de accidentes.

Uno de ellos es conectar la freidora a extensiones eléctricas o adaptadores. “La airfryer consume entre 1.400 y 2.000 watts y muchas extensiones no soportan esa carga, se recalientan y pueden empezar un incendio”, explicó.

También recomendó dejar espacio suficiente alrededor del electrodoméstico para permitir la correcta disipación del calor.

“Nunca la pegues a la pared o a muebles. Necesita al menos unos 10 a 15 centímetros de espacio alrededor para que el calor salga correctamente”, indicó.

Conectar la freidora a extensiones eléctricas es una práctica más peligrosa de lo que muchos creen. Foto: Getty Images

Otro error frecuente consiste en utilizar papel aluminio o papel para hornear de manera inadecuada. Estos materiales pueden desplazarse por la corriente de aire interna y acercarse a la resistencia caliente.

“Nunca metas papel aluminio o papel suelto. Puede bloquear el flujo de aire o volarse hacia la resistencia y prenderse fuego”, advirtió.

Asimismo, el creador de contenido recomendó inspeccionar periódicamente el cable de alimentación para detectar señales de desgaste.

Cómo usar la freidora de aire de forma segura

Para reducir riesgos, recomiendan limpiar la bandeja y las superficies internas con frecuencia, especialmente después de preparar alimentos grasos. También es importante mantener despejadas las salidas de ventilación y utilizar siempre una toma de corriente adecuada.

Alcalá insistió en que la supervisión es clave durante el funcionamiento del aparato. “Nunca la dejes funcionando del todo sola. Muchos incendios empiezan porque la gente sale de la cocina mientras está encendida”, comentó.

Expertos recomiendan revisar periódicamente la air fryer para prevenir incidentes en casa. Foto: Getty Images

En caso de observar humo excesivo, olor a quemado o un cable sobrecalentado, la recomendación es desconectar el equipo de inmediato y suspender su uso hasta identificar la causa.

Aunque las freidoras de aire están diseñadas con múltiples sistemas de seguridad, el mantenimiento adecuado y el uso correcto siguen siendo fundamentales para evitar incidentes que puedan poner en riesgo la vivienda y la integridad de quienes la habitan.