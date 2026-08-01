Ni freidora de aire ni microondas: este es el electrodoméstico que puede provocar más riesgo de incendio si permanece conectado

¿Sabía que existe un electrodoméstico de uso diario, especialmente durante las mañanas antes de iniciar la rutina, que podría aumentar significativamente el riesgo de incendio, incluso durante una ausencia breve o prolongada?

En este contexto, los bomberos advierten que uno de los electrodomésticos con mayor riesgo de provocar incendios en el hogar es la tostadora, según información reseñada por Okdiario.com. Este aparato representa un peligro especialmente en la cocina debido a la acumulación de migas de pan en su base.

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Con el uso frecuente, estas migas se resecan y pueden incendiarse al entrar en contacto con las resistencias, que alcanzan temperaturas muy elevadas. Si el interior de la tostadora no se limpia de forma periódica, el riesgo de que se produzca un conato de incendio aumenta considerablemente.

De acuerdo con las recomendaciones de los cuerpos de bomberos, la tostadora debe desconectarse de la corriente una vez termina su uso. Los especialistas explican que este aparato funciona mediante resistencias metálicas expuestas que alcanzan temperaturas muy elevadas para tostar el pan, una característica que incrementa el riesgo si permanece enchufado sin necesidad.

Dejar los aparatos conectados cuando no se están usando, puede resultar peligroso para la seguridad de la familia. Foto: Getty Images

Por esta razón, las autoridades aconsejan desenchufarla no solo cuando la vivienda permanecerá desocupada durante vacaciones o viajes prolongados, sino también en el uso cotidiano, con el fin de reducir la posibilidad de incidentes eléctricos y disminuir el riesgo de que se origine un incendio en el hogar.

Desconectar este y otros electrodomésticos cuando no se utilizan no solo contribuye a un uso más eficiente de la energía, sino que también ayuda a reducir el consumo eléctrico, evitar gastos innecesarios y disminuir el riesgo de que los equipos permanezcan funcionando sin supervisión, según expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Existen electrodomésticos que presentan una mayor probabilidad de incendio en los hogares. Foto: Getty Images

Una de las principales razones de esta recomendación es el llamado consumo fantasma, que ocurre cuando los aparatos permanecen en modo de espera o stand by. Según la OCU, este consumo puede representar alrededor del 10% de la energía utilizada en un hogar. En una vivienda con un consumo anual cercano a 4.500 kWh, mantener los dispositivos conectados podría suponer un gasto considerable al mes.