Google Earth cambia para siempre: ahora podrá crear imágenes con inteligencia artificial gracias a su nueva función

Google incorporó las capacidades de inteligencia artificial (IA) de su modelo Nano Banana 2 a Google Earth, lo que permitirá a los usuarios generar imágenes personalizadas a partir del contenido satelital, aéreo y en 3D disponible en la versión web de la plataforma.

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La compañía presentó Nano Banana 2 en febrero de este año. Basado en el modelo Gemini 3.1 Flash Image, el sistema ofrece mejoras en el razonamiento y una mayor precisión para crear imágenes de calidad profesional, además de hacerlo a una velocidad muy superior.

Con esta integración, Google busca llevar las funciones de generación de imágenes directamente a Google Earth, ofreciendo nuevas formas de explorar e imaginar escenarios inspirados en ubicaciones del mundo real.

Según explicó la empresa en un comunicado, por primera vez los usuarios podrán combinar las imágenes satelitales, aéreas y en 3D de Google Earth con las capacidades de Nano Banana 2 para crear conceptos visuales basados en lugares reales.

La nueva función está impulsada por Nano Banana 2, un modelo basado en Gemini 3.1 Flash Image. Foto: Getty Images

El proceso será sencillo. Solo habrá que acercarse con el zoom a cualquier ubicación en Google Earth desde la web, seleccionar la opción “Crear imagen” y escribir una descripción con lo que se desea visualizar. La inteligencia artificial se encargará de generar el resultado.

Como ejemplo, Google señaló que será posible recrear una imagen hiperrealista de cómo eran las ruinas de Pompeya en el año 78 d. C. a partir de fotografías de su estado actual. Asimismo, la herramienta permitirá elaborar infografías personalizadas para conocer mejor un lugar sin necesidad de salir de Google Earth.

Google Earth incorpora inteligencia artificial para crear imágenes personalizadas. Foto: NurPhoto via Getty Images

La empresa también destacó que esta tecnología puede ser útil para arquitectos, urbanistas y diseñadores, quienes podrán mostrar proyectos inmobiliarios integrados en un entorno real, rediseñar jardines o visualizar cómo quedaría una vivienda en un terreno vacío antes de construirla.

La nueva función de generación de imágenes con Nano Banana 2 ya está disponible para los usuarios de Google Earth en la web a nivel mundial.

*Con información de Europa Press