Demandaron a Google por Gemini: editoriales y un escritor tomaron medidas ante los derechos de autor

Google enfrenta una nueva disputa legal relacionada con el desarrollo de su inteligencia artificial Gemini. Varias editoriales y un reconocido escritor presentaron una demanda en Estados Unidos al considerar que la compañía utilizó obras protegidas por derechos de autor sin autorización para entrenar sus modelos de IA.

Unión Europea exige a Meta eliminar funciones adictivas de Facebook e Instagram: los detalles de la medida

Editoriales y un escritor acusan a Google por el uso de obras protegidas

La demanda fue presentada el martes en un tribunal de Nueva York por las editoriales Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier, el escritor Scott Turow y su empresa de edición S.C.R.I.B.E.

Los demandantes sostienen que Google habría empleado sin permiso libros protegidos por derechos de autor para entrenar a Gemini, el modelo de inteligencia artificial de la compañía.

Los demandantes aseguran que Gemini fue entrenado con obras protegidas sin autorización. Foto: NurPhoto via Getty Images

En el documento judicial aseguran que “la magnitud y la velocidad con las que Gemini (el modelo de IA de Google) puede crear libros y competir con autores humanos no tienen precedentes”.

Las acusaciones contra Google y Gemini

Según la demanda, los querellantes acusan al gigante tecnológico de haber “copiado en secreto millones de obras” almacenadas en su biblioteca digital Google Books, así como contenidos de otros servicios cuyo acceso estaba destinado a una “utilización limitada”.

Las editoriales y el escritor también sostienen que los textos generados por Gemini representan una competencia directa para quienes crean obras originales, ya que consideran que el sistema es capaz de reproducir características propias del trabajo de distintos autores.

En ese sentido, afirman que “Gemini adapta incluso sus respuestas para imitar los elementos de estilo y las decisiones creativas de autores concretos”.

Qué solicitan los demandantes

Como parte de la acción judicial, los demandantes solicitaron que el tribunal ordene a Google detener estas prácticas y le imponga una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Hasta el momento, no se ha especificado el monto de la compensación económica que buscan obtener.

Los demandantes buscan que Google deje de usar estas prácticas y pague una indemnización. Foto: Photothek via Getty Images

El caso se suma a una serie de procesos judiciales que distintas empresas de inteligencia artificial enfrentan por presuntas infracciones a los derechos de autor durante el entrenamiento de sus modelos.

La demanda se suma a otro proceso contra Meta

Esta no es la primera acción legal impulsada por este grupo de editoriales. En mayo, Hachette, Cengage, Elsevier y Scott Turow también presentaron una demanda contra Meta ante un tribunal de Nueva York por motivos similares.

El crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial generativa ha abierto un debate sobre el uso de libros, artículos y otros contenidos protegidos para entrenar estos sistemas, una discusión que actualmente se desarrolla en varios tribunales y que podría marcar el futuro de la relación entre las empresas tecnológicas y la industria editorial.

*Con información de AFP.