Así se están aprovechando de las personas que buscan apartamentos en arriendo para estafarlas

La búsqueda de una vivienda, ya sea para residir de forma permanente o para pasar unas vacaciones, es un proceso que requiere atención a los detalles. Sin embargo, los delincuentes aprovechan esta necesidad para crear anuncios falsos con el fin de obtener el dinero y la información personal de los interesados antes de que detecten el fraude.

Quedó registrado cómo operan los estafadores para sacar créditos a nombre de las víctimas para robar por Nequi

La clonación de anuncios reales y el riesgo de robo de datos

Una técnica frecuente consiste en utilizar información legítima con fines ilícitos. Los estafadores copian fotografías, descripciones y recorridos virtuales de propiedades que realmente están en alquiler, pero reemplazan los datos de contacto del agente por los suyos.

Al comunicarse con ellos, los delincuentes pueden solicitar que se diligencie una solicitud con datos sensibles, como copias de la licencia de conducción o comprobantes de ingresos.

Los delincuentes copian anuncios reales para engañar a quienes buscan alquilar una vivienda. Foto: Getty Images

De acuerdo con la información de la Comisión Federal de Comercio (FTC), el objetivo de recopilar esta documentación puede ser el robo de identidad, que ocurre cuando una persona utiliza los datos personales de otra para cometer fraude. Asimismo, los delincuentes pueden presionar al interesado para que se inscriba en programas de crédito con cargos recurrentes, bajo el pretexto de verificar su solvencia.

Señales de alerta en las condiciones del alquiler

Existen comportamientos y señales que deben despertar sospechas de inmediato. Los anuncios fraudulentos suelen ofrecer precios inusualmente bajos o comodidades excepcionales para atraer víctimas con rapidez. Cuando el interesado solicita visitar la propiedad, es común que el supuesto propietario afirme encontrarse fuera del país o presente excusas para no mostrarla en persona, instándolo a tomar una decisión apresurada.

Un aspecto clave, según la FTC, es el método de pago exigido. Si solicitan el depósito o el pago del arriendo exclusivamente mediante transferencias de dinero (como Western Union o MoneyGram), tarjetas de regalo o criptomonedas, lo más probable es que se trate de una estafa. Estos medios de pago funcionan como dinero en efectivo y, una vez enviados, es prácticamente imposible recuperar los recursos.

Métodos de verificación y seguridad

Antes de realizar cualquier pago o firmar un contrato, es fundamental llevar a cabo una investigación independiente:

Búsquedas en la red: Se recomienda buscar la dirección del inmueble junto con el nombre del propietario o de la empresa de gestión, añadiendo palabras como “queja”, “comentario” o “estafa”. Si la misma propiedad aparece con un contacto distinto en otro sitio web, es una señal de peligro.

Se recomienda buscar la dirección del inmueble junto con el nombre del propietario o de la empresa de gestión, añadiendo palabras como “queja”, “comentario” o “estafa”. Si la misma propiedad aparece con un contacto distinto en otro sitio web, es una señal de peligro. Inspección física: Siempre que sea posible, se debe visitar el lugar antes de comprometer fondos. Si el trato es con un agente, solicite su tarjeta de presentación y verifique que su identificación coincida con los registros de la empresa.

Siempre que sea posible, se debe visitar el lugar antes de comprometer fondos. Si el trato es con un agente, solicite su tarjeta de presentación y verifique que su identificación coincida con los registros de la empresa. Consulta de registros oficiales: En el caso de propietarios particulares, es útil revisar los sitios web de tasación de impuestos de la ciudad o el condado para confirmar quién es el dueño real de la propiedad.

Antes de pagar, conviene confirmar que el propietario y el inmueble sean reales. Foto: Getty Images

Acciones ante una sospecha de fraude

Si identifica un anuncio sospechoso o ha sido víctima de una estafa, es importante actuar con rapidez. Debe denunciar el hecho ante las autoridades policiales y reportarlo en el sitio web o la red social donde fue publicado el anuncio.