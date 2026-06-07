Finanzas

¿Debe seguir pagando la administración de un apartamento así esté desocupado? Esto dice la ley colombiana

Fachadas, ascensores, porterías, escaleras y zonas verdes hacen parte de los espacios compartidos que deben ser financiados por todos los copropietarios.

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Redacción Semana
7 de junio de 2026 a las 12:11 p. m.
Las cuotas de administración no dependen del uso que se le dé al inmueble, sino de la propiedad que se tiene sobre los bienes comunes de la copropiedad.
Las cuotas de administración no dependen del uso que se le dé al inmueble, sino de la propiedad que se tiene sobre los bienes comunes de la copropiedad. Foto: guillermo torres-semana
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