Finanzas
¿Debe seguir pagando la administración de un apartamento así esté desocupado? Esto dice la ley colombiana
Fachadas, ascensores, porterías, escaleras y zonas verdes hacen parte de los espacios compartidos que deben ser financiados por todos los copropietarios.
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7 de junio de 2026 a las 12:11 p. m.
Las cuotas de administración no dependen del uso que se le dé al inmueble, sino de la propiedad que se tiene sobre los bienes comunes de la copropiedad. Foto: guillermo torres-semana
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