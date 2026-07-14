“Elegir es un recurso escaso”: Por qué el 82% de las personas busca el auxilio del algoritmo

Actualmente un estudio realizado por Findasense, consultora global de marketing y estrategia digital, ha observado un fenómeno tecnológico: las personas ya no buscan únicamente información, sino que requieren de alguien —o algo— que les asista en la toma de decisiones. En este contexto, la investigación señala que “elegir se está convirtiendo en uno de los recursos más escasos de la economía digital”.

Al menos 55 % de las compañías colombianas ya cuenta con herramientas de IA ¿Qué limita a otras a no hacerlo?

El cansancio mental en la era de la abundancia

El entorno digital actual somete a los usuarios a un volumen de datos y alternativas que suele sobrepasar su capacidad de procesamiento. Este estado es definido por los expertos como fatiga de decisión, un proceso de agotamiento mental que ocurre cuando una persona enfrenta más opciones de las que puede gestionar de forma eficiente.

Esta saturación tiene consecuencias directas en el consumo, pues el 89% de las personas tiende a abandonar un proceso de compra si se siente abrumada por el exceso de mensajes e información. Sobre este punto, Esteban Pineda, CEO para las Américas de Findasense, explica: “La economía digital ha estado dominada por la atención. Hoy comienza a emerger otro desafío: la capacidad de procesar información y convertirla en decisiones”.

De acuerdo con la investigación, el exceso de información está cambiando la forma en que las personas compran Foto: Getty Images

La nueva autoridad: del entorno cercano al código

Históricamente, la orientación para tomar determinaciones importantes provenía de familiares o amigos. En la actualidad, esa función de guía ha sido delegada en comunidades digitales y sistemas automatizados.

Las cifras respaldan este cambio de comportamiento: el 93% de los consumidores admite que las opiniones en internet influyen directamente en sus adquisiciones, y el 77% manifiesta mayor confianza en las reseñas de otros usuarios que en los contenidos de publicidad pagada.

Bajo esta premisa, la inteligencia artificial deja de ser percibida solo como una herramienta de productividad para convertirse en un asistente de vida. De hecho, el 82% de los usuarios muestra disposición a emplear la IA con el fin de agilizar sus resoluciones cotidianas. Como señala Pineda: “Lo que está cambiando no es solamente la tecnología, sino la relación de los consumidores con el proceso de elegir”.

El fin de la búsqueda solitaria

Se percibe una transición desde un modelo de búsqueda activa hacia uno basado en la validación externa. Esto implica que, en lugar de realizar una investigación exhaustiva por cuenta propia, las personas prefieren que un algoritmo o una comunidad filtre las alternativas y reduzca el esfuerzo mental necesario para optar por una solución.

“El 34% de las conversaciones relacionadas con recomendaciones ocurre en redes sociales y otro 17% en foros y comunidades digitales, donde los usuarios consultan experiencias de terceros antes de tomar decisiones. Más que una búsqueda de información, los datos muestran una creciente búsqueda de validación”, señala la investigación.

Los usuarios buscan validar sus decisiones con experiencias de otras personas antes de elegir. Foto: Getty Images

El avance hacia sistemas de decisión asistida posiciona a la recomendación tecnológica como el eje central del proceso de elección. Al final de este proceso evolutivo, el gran interrogante que se plantea no es cómo obtener más datos, sino, como concluye el estudio, “quién decide cuando existen demasiadas respuestas disponibles”.