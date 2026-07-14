Fútbol Libre para ver gratis Francia vs. España: la amenaza detrás de esta búsqueda que podría poner en riesgo sus datos

Con el inicio de los cuartos de final del Mundial 2026, miles de aficionados buscan en internet alternativas para seguir gratuitamente el partido entre Francia y España, programado para este martes 14 de julio a las 2:00 p. m. Sin embargo, esto ha despertado el interés de los ciberdelincuentes que buscan engañar a los usuarios.

Si un desconocido le dice estas palabras durante una llamada, cuelgue de inmediato: podría ser una estafa

Pese a su popularidad, los expertos advierten que este tipo de plataformas puede convertirse en un canal para los ciberdelincuentes. Los anuncios falsos, las ventanas emergentes y los redireccionamientos a sitios sospechosos son algunas de las tácticas utilizadas para comprometer la seguridad de los usuarios y obtener información personal.

Según expertos en ciberseguridad de la empresa ESET, el riesgo aumenta cuando estas plataformas ofrecen aplicaciones para instalar en los dispositivos. Al no estar disponibles en tiendas oficiales como Google Play o la App Store, suelen requerir permisos excesivos del equipo. Con estas autorizaciones, las aplicaciones pueden recopilar datos sensibles del usuario sin que este sea plenamente consciente.

Fútbol Libre podrían poner en peligro datos personales y bancarios. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images / Fútbol Libre

Muchas de las páginas que ofrecen transmisiones gratuitas de eventos deportivos utilizan nombres ampliamente reconocidos para aparecer entre los primeros resultados de los buscadores y captar la atención de los aficionados. Esta estrategia hace que miles de personas ingresen confiando en que accederán al partido sin costo y de forma sencilla.

Para evitar poner en riesgo la seguridad de sus cuentas bancarias y de su información personal, la recomendación es utilizar siempre las plataformas y los canales que cuentan con los derechos oficiales de transmisión. Por ejemplo, los expertos de Malwarebytes sugieren a los usuarios ser extremadamente precavidos con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas.

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para cometer fraudes y robar datos personales y financieros. Foto: Getty Images

Además, aunque muchas de las plataformas legales y oficiales suelen implicar un pago, lo cierto es que suelen ofrecer una experiencia más segura, con transmisiones de calidad y la protección de la información personal y financiera de los usuarios.