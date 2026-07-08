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Lista de partidos por Directv, Caracol y RCN: así transmitirán los cuartos del Mundial 2026

En esta fase habrá cuatro llaves y ocho selecciones luchando por un cupo a las semifinales de la Copa del Mundo.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de julio de 2026 a las 11:48 a. m.
Erling Haaland será uno de los grandes atractivos para ver en los cuartos de final del Mundial 2026.
Erling Haaland será uno de los grandes atractivos para ver en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Images

La Selección Colombia cayó eliminada en Vancouver, pero el Mundial 2026 sigue su curso con la fase de cuartos de final. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza siguen caminando hacia el sueño del título.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 16: Kylian Mbappe #10 of France reacts during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Senegal at New York New Jersey Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
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La programación oficial quedó definida por la FIFA, así como los canales que transmitirán cada partido:

Jueves 9 de julio

  • Francia vs. Marruecos: 3:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol TV y RCN.

Viernes 10 de julio

  • España vs. Bélgica: 2:00 p. m. (COL) por DSports y Win Sports.

Sábado 11 de julio

  • Noruega vs. Inglaterra: 4:00 p. m. (COL) por DSports.
  • Argentina vs. Suiza: 8:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol TV y RCN.

El Mundial 2026 entra en su recta final con varias favoritas en carrera. Francia pica en punta por el gran desempeño de sus delanteros y el nivel que está mostrando Kylian Mbappé; sin embargo, Argentina y España son candidatos a levantar la copa el 19 de julio.

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La llave de Noruega vs. Inglaterra despierta incógnitas entre los fanáticos del fútbol. Será un duelo para alquilar balcón entre Erling Haaland y Harry Kane, dos de los goleadores más importantes que hay en la actualidad.

La FIFA espera estadios llenos y movimiento de boletería durante toda la semana. De los 104 partidos que tenía este Mundial solo quedan ocho por disputarse, pero serán los más importantes en términos de difusión y espectadores en todo el planeta.

El logo de la FIFA es desplegado previo al partido entre Inglaterra y Ghana en la fase de grupos del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)
El logo de la FIFA es desplegado previo al partido entre Inglaterra y Ghana en la fase de grupos del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne) Foto: AP Photo/Steven Senne

Ninguno de los países anfitriones sobrevivió al corte de los octavos de final. México cayó contra Inglaterra en el Estadio Azteca, Estados Unidos fue goleado por Bélgica en medio de la polémica por la expulsión perdonada a Folarin Balogun y Canadá no pudo hacer nada ante el despliegue físico de Marruecos.

Eso no impedirá que la economía se siga moviendo en las sedes elegidas por la FIFA. Los hinchas siguen reservando habitaciones de hotel, comiendo en los restaurantes y gastando su dinero en todo tipo de mercancía relacionada con el Mundial 2026.

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Quedan menos de dos semanas para conocer el nuevo campeón del mundo o entregarle de nuevo la corona a Lionel Messi. Las ocho mejores selecciones ya quedaron definidas, aún cuando eso costó despedirse de leyendas como Neymar, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez o Mohamed Salah.

Las semifinales están programadas para el 14 y 15 de julio, ambas a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). El siguiente fin de semana será el partido por el tercer puesto y el domingo la gran final en el Metlife Stadium con capacidad para más de 80.000 espectadores.