Lista de partidos por Directv, Caracol y RCN: así transmitirán los cuartos del Mundial 2026

La Selección Colombia cayó eliminada en Vancouver, pero el Mundial 2026 sigue su curso con la fase de cuartos de final. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza siguen caminando hacia el sueño del título.

¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 hoy? Esta es la razón y el calendario oficial

La programación oficial quedó definida por la FIFA, así como los canales que transmitirán cada partido:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos: 3:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol TV y RCN.

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica: 2:00 p. m. (COL) por DSports y Win Sports.

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra : 4:00 p. m. (COL) por DSports .

: 4:00 p. m. (COL) por . Argentina vs. Suiza: 8:00 p. m. (COL) por DSports, Caracol TV y RCN.

El Mundial 2026 entra en su recta final con varias favoritas en carrera. Francia pica en punta por el gran desempeño de sus delanteros y el nivel que está mostrando Kylian Mbappé; sin embargo, Argentina y España son candidatos a levantar la copa el 19 de julio.

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La llave de Noruega vs. Inglaterra despierta incógnitas entre los fanáticos del fútbol. Será un duelo para alquilar balcón entre Erling Haaland y Harry Kane, dos de los goleadores más importantes que hay en la actualidad.

La FIFA espera estadios llenos y movimiento de boletería durante toda la semana. De los 104 partidos que tenía este Mundial solo quedan ocho por disputarse, pero serán los más importantes en términos de difusión y espectadores en todo el planeta.

El logo de la FIFA es desplegado previo al partido entre Inglaterra y Ghana en la fase de grupos del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne) Foto: AP Photo/Steven Senne

Ninguno de los países anfitriones sobrevivió al corte de los octavos de final. México cayó contra Inglaterra en el Estadio Azteca, Estados Unidos fue goleado por Bélgica en medio de la polémica por la expulsión perdonada a Folarin Balogun y Canadá no pudo hacer nada ante el despliegue físico de Marruecos.

Eso no impedirá que la economía se siga moviendo en las sedes elegidas por la FIFA. Los hinchas siguen reservando habitaciones de hotel, comiendo en los restaurantes y gastando su dinero en todo tipo de mercancía relacionada con el Mundial 2026.

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Quedan menos de dos semanas para conocer el nuevo campeón del mundo o entregarle de nuevo la corona a Lionel Messi. Las ocho mejores selecciones ya quedaron definidas, aún cuando eso costó despedirse de leyendas como Neymar, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez o Mohamed Salah.

Las semifinales están programadas para el 14 y 15 de julio, ambas a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). El siguiente fin de semana será el partido por el tercer puesto y el domingo la gran final en el Metlife Stadium con capacidad para más de 80.000 espectadores.