La gasolina pierde terreno en Colombia: ¿por qué se disparó un 235% la venta de vehículos eléctricos en el país?

Los últimos datos de la Andi y Fenalco indican que sigue en aumento la compra de carros eléctricos en Colombia. El Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) señaló que en lo que va de 2026, se matricularon 24.477 vehículos de este tipo en el país.

Esto significa un incremento del 235,5% frente al primer semestre de 2025. En cuanto a los carros híbridos, se registraron 44.605 unidades entre enero y junio de este año. Cifras que reflejan la inclinación de los compradores colombianos por los vehículos de nuevas tecnologías.

En total, 4 de cada 10 carros comprados en el país en estos momentos son eléctricos o híbridos.

“Los resultados evidencian el crecimiento sostenido de la movilidad sostenible y la consolidación de las tecnologías de bajas y cero emisiones en el mercado automotor colombiano”, aseguró la Andi en su informe mensual.

Bogotá y Medellín concentraron el mayor número de matrículas de vehículos eléctricos e híbridos durante el primer semestre de 2026. Foto: Getty Images

Los carros favoritos de los colombianos

La entrada de los vehículos eléctricos al sector automotor ha revolucionado la industria y las compras de carros. En Colombia, estos lograron una participación del 15,5% del total nacional durante el primer semestre del año.

La adopción de estos vehículos, a nivel mundial, responde a diferentes necesidades de los consumidores, que buscan modelos tecnológicos que representen un ahorro de combustible.

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Los carros eléctricos además presentan facilidades como la posibilidad de cargar en casa, de usar cargadores rápidos y la larga vida útil de las baterías. En cuanto a los carros híbridos, estos combinan un motor eléctrico con uno de combustible.

En Colombia, se han consolidado como alternativas de movilidad y tienen un 28,3% de participación en el mercado nacional. Los modelos híbridos más vendidos durante este primer semestre fueron el Mazda CX-30 y la Toyota Corolla Cross. Mientras que entre los eléctricos, el preferido fue el Tesla Model Y y le siguió el BYD Yuan Up.

Las SUV (Sport Utility Vehicle) fueron el tipo de carro favorito de los compradores en todas las categorías debido a su tamaño y versatilidad en diferentes terrenos.