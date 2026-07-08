¿Mal parqueado? En Chapinero impusieron 12 comparendos durante operativo de movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá realizó un operativo en Chapinero para recuperar el espacio público e identificar a posibles infractores. El procedimiento se llevó a cabo en compañía de la alcaldía local, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

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La zona intervenida fue la calle 90 entre las carreras 19 y 15. Con esta acción, se buscó fortalecer el orden en este corredor de alta circulación y garantizar el espacio público para los residentes y trabajadores del sector.

En total, la jornada dejó 46 personas intervenidas y 12 metros de espacio público recuperados, que se estaban usando de manera indebida. Las autoridades de tránsito impusieron 12 comparendos por infracciones de mal estacionamiento y se inmovilizó un vehículo.

Además, se desarrollaron actividades pedagógicas en las que se socializó el Decreto 117 de 2026. Esta normativa contempla lineamientos para el aprovechamiento del espacio público en Bogotá. La información se brindó principalmente a vendedores ambulantes y demás ciudadanos.

“Desde el Distrito estamos realizando diferentes acciones de recuperación del espacio público. Nos encontramos en la calle 90 con autopista Norte, en torno a Clínica de la Mujer, realizando un operativo de recuperación de espacio público de nuestra localidad”, indicó Cristian Cañón, referente de movilidad de la Secretaría.

Las autoridades también verificaron la documentación de los vendedores ambulantes para comprobar que contaran con el carné de manipulación de alimentos y demás requisitos establecidos por la alcaldía.

“Realizamos un operativo enfocado a los vehículos mal parqueados. Tenemos que tener en cuenta que todas estas acciones se hacen para la libre circulación de los peatones y los vehículos, porque todos los diferentes actores viales tenemos derecho a la libre circulación”, agregó el funcionario.

Mal parqueados

En 2025, las autoridades de la capital realizaron más de 15.000 operativos de control a los vehículos mal parqueados. La problemática, según la Secretaría de Movilidad, bloquea carriles y andenes, lo que aumenta la congestión en las vías de Bogotá.

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Nada más el año pasado, se intervinieron 54.000 vehículos mal estacionados y 29.000 conductores corrigieron su comportamiento sin ser sancionados. Sin embargo, 358 licencias fueron suspendidas por reincidencia en esta infracción y 10.162 procesos se abrieron por reiteración de multas por estacionamiento indebido.

En 2026, la entidad se está enfocando, junto con agentes civiles de tránsito y policía de tránsito, en 30 corredores priorizados. Los agentes hacen presencia en las zonas establecidas entre las 7:00 a. m. y las 9:00 p. m., especialmente la autopista Norte, las calles 13 y 26, y carrera Séptima.