¿Qué significa la señal de tránsito SR-17? Cuidado con la multa

Las señales de tránsito se utilizan para orientar a los conductores y peatones sobre peligros o indicaciones de la vía. Estas garantizan la seguridad para todos los actores y pueden incluir información sobre el estado de la carretera.

Señales de tránsito para peatones: ¿cuáles son y por cuáles se puede realizar una multa?

En Colombia las señales de tránsito son reguladas por el Código Nacional de Tránsito y todos los usuarios de la vía están obligados a atenderlas. No pueden ser colocadas sin el permiso de las autoridades competentes y dañarlas o retirarlas sin autorización acarrea sanciones económicas.

Se dividen en distintas categorías dependiendo de la forma y el uso. Las reglamentarias, por ejemplo, son las que indican prohibiciones, obligaciones o restricciones.

Se caracterizan por tener forma redonda, fondo blanco, bordes rojos y símbolos negros. Algunas son las de “prohibido parquear” o “velocidad máxima”.

Las preventivas, por su parte, se usan para advertir sobre peligros o condiciones especiales en la vía como curva peligrosa, zona escolar o derrumbes. Son de fondo amarillo, símbolos negros y forma de rombo.

Las señales informativas guían a los conductores y peatones sobre direcciones o sitios de interés cerca. Suelen ser rectangulares de color azul, verde o blanco y un ejemplo son las que indican hospitales o aeropuertos cercanos.

Las señales de tránsito guían a los conductores y les avisan de cualquier peligro. Foto: Conducir Colombia

Por último, las transitorias son señales temporales que avisan sobre cambios en la vía como obras o reparaciones. Se pueden identificar por tener color naranja y letras o signos negros.

La señal SR-17

Esta señal de tránsito, que muestra a una camioneta al lado de un automóvil, es llamada “Tránsito pesado a la derecha”. Su objetivo es indicarle a los conductores de vehículos de carga pesada que deben transitar por la derecha.

Este es el significado de la señal de tránsito de dos flechas en sentido contrario que no muchos ciudadanos conocen

Es decir, deben dejar libre el carril de la izquierda para que otros carros puedan adelantar o realizar maniobras con tranquilidad. Es importante recordar que este tipo de camiones tienen límites de velocidad, por lo que otros vehículos pueden sobrepasarlos si lo desean y la vía lo permite.

Los conductores que ignoren las señales de tránsito serán sancionados con una multa, según lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. En este caso, el comparendo será de 4 salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), que en Colombia equivalen a $233.454 para el año 2026.