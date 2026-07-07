Al caminar por las calles de ciudades como Tokio o Kioto, cualquier visitante extranjero notará algo extraño al llegar a un cruce: la luz que autoriza el paso, aunque cumple la función universal del verde, suele tener un matiz distinto o, lo que es más curioso, es llamada sistemáticamente “azul” por los habitantes locales. Esta no es una falla técnica ni un caso de daltonismo colectivo, sino el reflejo de cómo la historia de una lengua puede modificar la infraestructura de un país moderno.

¿Luces azules en los semáforos?: medida en Estados Unidos que a veces causa confusión en los conductores

El código de colores en el asfalto japonés

Como en el resto del planeta, los semáforos en Japón utilizan una tríada de colores para organizar el tráfico, aunque con sus propias denominaciones:

Rojo (Aka): Es la señal universal para detenerse, tanto para peatones como para vehículos.

Es la señal universal para detenerse, tanto para peatones como para vehículos. Amarillo (Kiiro): Indica precaución. Los peatones no deben empezar a cruzar y los conductores deben detenerse a menos que sea físicamente imposible hacerlo de forma segura.

Indica precaución. Los peatones no deben empezar a cruzar y los conductores deben detenerse a menos que sea físicamente imposible hacerlo de forma segura. Azul (Ao): Es el equivalente al verde occidental y permite avanzar. A pesar de que nuestros ojos vean un tono esmeralda o turquesa, para la ley y la cultura japonesa, esa luz es azul.

Una lengua con pocos colores básicos

Para entender por qué se utiliza la palabra “azul” (ao) para algo que parece verde, se debe viajar al pasado del idioma japonés. Antiguamente, el lenguaje solo reconocía cuatro colores fundamentales: negro, blanco, rojo y azul.

Las llamadas "manzanas azules" no son realmente azules y tienen una explicación histórica. Foto: Getty Images

En aquel entonces, la palabra ao era un término “paraguas” (lo que técnicamente se conoce como una categoría grue, una mezcla de green y blue) que abarcaba tanto el color del cielo como el de la vegetación.

Aunque con el tiempo apareció la palabra “verde” (midori) durante el periodo Heian, esta se usaba más para describir la frescura o la inmadurez de las plantas.

La costumbre de llamar azul a las cosas verdes quedó grabada en el ADN cultural; por eso hoy en Japón todavía se habla de “manzanas azules” (ao-ringo) o “verduras azules” para referirse a productos que son verdes.

El choque entre la ley y la costumbre

Cuando los primeros semáforos eléctricos llegaron a Japón en 1930, importados desde Estados Unidos, las luces eran de un verde convencional. Los manuales y las primeras leyes de tráfico los describían correctamente como verdes (midori).

Sin embargo, el público ignoró los tecnicismos legales y empezó a llamarlos “señales azules” (aoshingō). El uso cotidiano fue tan fuerte que el gobierno se encontró ante un dilema: obligar a millones de personas a cambiar su forma de hablar o adaptar la realidad a las palabras del pueblo.

La ingeniosa solución de 1973

En lugar de luchar contra la tradición lingüística, las autoridades japonesas tomaron una decisión en 1973: ajustar el color de las bombillas.

Una decisión tomada en 1973 hizo que la luz verde tuviera un matiz más azulado. Foto: Getty Images

Para cumplir los tratados internacionales de seguridad vial, que exigen que la luz de avance sea verde, pero para satisfacer al tiempo la identidad cultural japonesa, se ordenó que los semáforos emitieran el tono de verde más azulado posible dentro del espectro permitido.

De este modo, la luz sigue siendo legalmente verde ante los estándares mundiales, pero es lo suficientemente azul para que los japoneses puedan seguir llamándola ao.