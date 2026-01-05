¿Luces azules en los semáforos?: medida en Estados Unidos que a veces causa confusión en los conductores

Luces azules en semáforos de diferentes estados del territorio norteamericano, a veces causan confusión y muchos desconocen cuál es su función real.

Este mecanismo se implementa tras una problemática que sigue generando preocupación no solo en Estados Unidos, sino a lo largo del mundo, conductores suelen pasarse los semáforos en rojo y esta ha sido la causa de innumerables accidentes, que en muchas ocasiones pueden terminar con víctimas fatales.

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

Causa confusión. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque las luces azules en los semáforos pueden resultar intrigantes para conductores que desconocen su uso, estas han ayudado significativamente a la reducción de accidentes al pasarse semáforos en rojo.

En estados como Florida, Colorado, Minnesota, Dakota del Sur y Kansas, estos dispositivos están causando sensación.

Estas luces pueden parecer raras al principio, pese a eso, estas no interfieren en nada con lo que ya saben los conductores de las normas de tránsito, no modifica nada.

Simplemente, estas luces se denominan “luces de confirmación” y son instaladas con el objetivo de servir de ayuda a las autoridades de tránsito para que al prenderse la luz roja del semáforo, esta luz azul también se active y pueda ser vista en cualquier dirección.

De esa manera, un agente de tránsito podrá saber, incluso estando en una esquina, si un conductor infringió la norma pasándose el semáforo en rojo.

Se informa que esta medida ha tenido resultados satisfactorios al ayudar a que las intersecciones se conviertan en lugares más seguros.

También indican las autoridades que esto ha servido para que más conductores sean hallados pasando los semáforos en rojo.

Se espera a que con el tiempo esto contribuya a la disminución de infracciones de este tipo, al ser un dispositivo disuasorio.

Sistemas servirían de apoyo a los agentes de tránsito. Foto: Getty Images

Información presentada por el medio de comunicación El comercio, indica que se realizaron estudios por parte del Departamento de Transporte de Minnesota y la Federal Highway Administration, y estos habrían arrojado que con la instalación de luces de este tipo, se habría visto una reducción del 33% de los choques por cruzar el semáforo en rojo.

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Minnesota fue uno de los primeros estados en ponerlas a prueba, tras los buenos resultados, otros lugares decidieron adoptar este mecanismo.

Los conductores deben hacer uso de la inteligencia vial, para minimizar al máximo los riesgos que se pueden presentar a la hora de conducir, no solo para los conductores mismos, sino para todos los actores viales que se pueden encontrar comprometidos.