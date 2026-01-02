Estados Unidos

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

La roca de utilería se sale de control e impacta contra un empleado en medio de show en Disney World.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

2 de enero de 2026, 4:13 p. m.
Captura de Video.
En Disney World, Florida, en medio del show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular una roca de utilería se sale de control e impacta a uno de los empleados.

Esto aconteció en medio de la recreación de la famosa escena de la película del año 1981 “Los cazadores del arca perdida” en la que hay una roca desciende; sin embargo, en este caso esta roca de utilería se salió de control protagonizando impactantes momentos que el público presenció al ver la gran roca dirigiéndose directamente hacia ellos.

La roca, al impactar con una columna, se desvía del canal por el cual se tenía previsto que descendiera y se dirige hacia donde se encontraba el público, el actor se muestra confundido, mientras uno de los empleados se dirige rápidamente hacia ella para tratar de detenerla.

Según se estima, la roca tiene un peso aproximado de 180 kilogramos, en el video se ve que justo en el momento en que el empleado toca la roca esta lo devuelve aparatosamente contra el piso.

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Uno de sus compañeros corrió a auxiliarlo y el público se veía impactado por lo que estaba aconteciendo frente a sus ojos.

Varios de los asistentes se encontraban grabando, y las imágenes se encuentran circulando por las redes sociales.

El afectado, según lo que se indica, tendría una herida en la cabeza con sangrado visible.

Video causa conmoción. Foto: MediaNews Group via Getty Images

Disney indicó que el miembro de su equipo habría sido atendido y se encuentra en este momento en recuperación.

Las escalofriantes imágenes dejan en evidencia que de no interponerse en la trayectoria este empleado, el elemento de utilería habría podido ocasionar un grave incidente con alguien del público.

Este hecho sirve como antecedente para que en espectáculos como los de Disney se tomen medidas de seguridad que ayuden a que este tipo de casos no se vuelvan a presentar.

Hace algún tiempo en Texas, dos pasajeros de una montaña rusa se quedaron atrapados por más de media hora en un ángulo de 90 grados, lo que causó conmoción en medio de los testigos que presenciaban este incidente.

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

De acuerdo con lo que se informó, esto se ocasionó por la falla de un sensor y a raíz de eso se habría retrasado la carrera.

En este caso, los dos implicados salieron ilesos pese a tener cierto tipo de síntomas al estar tanto tiempo atrapados en la montaña rusa.

