Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

En Texas pasajeros quedan atrapados en montaña rusa en un ángulo de 90 grados durante más de media hora.

22 de diciembre de 2025, 3:54 p. m.
Dos pasajeros quedan atrapados en montaña rusa en Estados Unidos.
Dos pasajeros quedan atrapados en montaña rusa en Estados Unidos. Foto: United Parks and Resorts

A raíz de un fallo en una montaña rusa en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, dos pasajeros quedan atrapados en un ángulo de 90 grados durante más de media hora.

Matthew Cantu y Nicholas Sánchez fueron los afectados en este dramático suceso; sus familiares afirman no haber recibido información precisa en medio del angustiante momento.

“Durante más de 30 minutos después de que se detuvo el viaje, los familiares informaron que no recibieron actualizaciones claras, mientras que los testigos dijeron que el personal proporcionó explicaciones contradictorias, incluidos comentarios de que los pasajeros no estaban abrochados en ese momento” información citada por la revista People.

Los pasajeros habrían durado alrededor de 36 minutos en esta situación, de acuerdo con la declaración de Cantu sentía “mareos y síntomas consistentes con acumulación de sangre” y Sánchez afirma haber tenido “entumecimiento en la parte superior de la pierna”.

El Circuito de las Américas en medio de una declaración a Fox News afirma “un sensor provocó un retraso en la carrera” pese a eso también se afirmó que “se resolvió y la carrera se desarrolló sin incidentes”.

Este tipo de incidentes generan preocupación para los usuarios de estas atracciones, sin embargo, menciona el portavoz del circuito que esto se puede presentar ocasionalmente y que cerca de 25.000 personas ya han utilizado la montaña rusa implicada en este caso.

Esta atracción había sido abierta al público el pasado mes de octubre y la inauguración oficial sería el próximo año.

Importante cambio para viajeros en Estados Unidos: se implementarían nuevas medidas para demostrar su salida del país

Aunque en este incidente los implicados salieron ilesos, hay que recordar el trágico caso en el que un hombre de 32 años con atrofia muscular muere tras hacer uso de la montaña rusa Stardust Racers en Universal’s Epic Universe en Orlando.

Según lo ocurrido, el hombre habría fallecido por los golpes contundentes recibidos a lo largo del recorrido, la Oficina Forense del Condado de Orange determinó que la causa de muerte había sido accidental.

San Francisco sin electricidad el fin de semana previo a Navidad: apagón afectó miles de personas en Estados Unidos “Sé que ha sido un día difícil”

Todos estos acontecimientos generan preguntas acerca de las medidas de seguridad que tienen estas atracciones, aunque lo ocurrido en Texas afortunadamente no paso a mayores si sienta un precedente para que se tomen las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir.

La seguridad no solo tiene que ser mecánica, hay que revisar las implicaciones físicas para los usuarios que tienen las montañas rusas para evitar que casos como el de Orlando se repitan y dejen víctimas fatales.

Noticias Destacadas