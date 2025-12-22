San Francisco sin electricidad el fin de semana previo a Navidad: apagón afectó miles de personas en Estados Unidos “Sé que ha sido un día difícil”

Apagón se registró en la ciudad de San Francisco, ocasionando el cierre de gran cantidad de establecimientos y habría afectado cerca de 130.000 personas.

De acuerdo con la información disponible, zonas del norte de la ciudad, desde Richmond y Presidio, hasta el Golden Gate Park, se vieron afectadas.

La empresa hará la investigación del caso. Foto: Anadolu via Getty Images

La electricidad se restableció en la mayoría de los hogares de San Francisco afectados en la noche del sábado, anunció el domingo por la mañana la principal empresa que suministra el servicio.

Caminatas nocturnas: un fenómeno que se toma las calles de Nueva York

La información suministrada por Pacific Gas & Electric Company indica que hacia las 11:00 PM a 95.000 usuarios se les había restablecido el servicio y que 35.000 todavía permanecían sin él en un comunicado publicado en X.

El domingo en las horas de la mañana, 25.000 usuarios todavía estaban sin electricidad, informa Pacific Gas & Electric Company.

Según las autoridades de la ciudad y la empresa, el gran corte de electricidad fue provocado por un incendio en una subestación eléctrica de PG&E, en la intersección de la calle 8th y la Mission, alrededor de las 15:15, conforme a información presentada por Infobae.

El incidente provocó daños “importantes y extensos”, precisó la empresa, indicando que “las reparaciones serán complejas”.

Gran parte de esta ciudad, un centro tecnológico de 800.000 habitantes, quedó a oscuras con interrupciones en el transporte público y semáforos apagados en pleno fin de semana de compras navideñas, estaciones de transporte tuvieron que cerrar por la falta de energía eléctrica.

“Sé que ha sido un día difícil”, declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en un video en redes sociales desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad.

El apagón había afectado gravemente el comercio el fin de semana previo a Navidad. Foto: Anadolu via Getty Images

Lurie afirmó que agentes de la policía y bomberos salieron a pedirle a los residentes permanecer en casa en la medida de lo posible.

“Se avecina la lluvia. Si no necesitan salir, quédense en casa y los mantendré informados. Seguimos en estrecho contacto con PG&E mientras restablecen la energía y mantendremos a todos informados a medida que continúa el trabajo” Afirmó Daniel Lurie.

Partes de la ciudad se encontraban en penumbras y muchos negocios debieron cerrar pese a ser el fin de semana previo a la Navidad, una fecha importante para el comercio.

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Según información publicada por parte de la empresa, aproximadamente el 30% de la ciudad estuvo sin energía eléctrica.

La baja en la cantidad de compradores antes de Navidad es “devastador” para el comercio, indicó al diario San Francisco Chronicle el gerente de la tienda de productos para el hogar Black & Gold.

*Con información de AFP