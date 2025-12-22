Estados Unidos

San Francisco sin electricidad el fin de semana previo a Navidad: apagón afectó miles de personas en Estados Unidos “Sé que ha sido un día difícil”

130.000 usuarios afectados por apagón en la ciudad de San Francisco, un incendio habría sido una de las principales causas de este, establecimientos de comercio tuvieron que cerrar pese a ser el fin de semana previo a Navidad.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 1:29 p. m.
130.000 usuarios se vieron afectados.
130.000 usuarios se vieron afectados. Foto: Anadolu via Getty Images

Apagón se registró en la ciudad de San Francisco, ocasionando el cierre de gran cantidad de establecimientos y habría afectado cerca de 130.000 personas.

De acuerdo con la información disponible, zonas del norte de la ciudad, desde Richmond y Presidio, hasta el Golden Gate Park, se vieron afectadas.

x
La empresa hará la investigación del caso. Foto: Anadolu via Getty Images

La electricidad se restableció en la mayoría de los hogares de San Francisco afectados en la noche del sábado, anunció el domingo por la mañana la principal empresa que suministra el servicio.

Caminatas nocturnas: un fenómeno que se toma las calles de Nueva York

La información suministrada por Pacific Gas & Electric Company indica que hacia las 11:00 PM a 95.000 usuarios se les había restablecido el servicio y que 35.000 todavía permanecían sin él en un comunicado publicado en X.

Noticias Estados Unidos

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

Noticias Estados Unidos

Discurso de J.D. Vance en ‘AmericaFest 2025′: ¿qué significa para las comunidades latinas en Estados Unidos?

Noticias Estados Unidos

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Walmart revela los mejores regalos para Navidad: llegan en menos de dos días y tienen descuento de hasta el 60 %

Noticias Estados Unidos

¿Qué comercios sí abrirán en Navidad en Estados Unidos?: las tiendas que atenderán el 25 de diciembre

Noticias Estados Unidos

Así se clasifican las tormentas en Estados Unidos y cómo protegerse de ellas en esta temporada

Noticias Estados Unidos

Trump no descarta una guerra con Venezuela mientras Marco Rubio rectifica las sanciones a petroleros en el Caribe

Vehículos

Los tres modelos que Toyota fabricará en EE. UU. y enviará a Japón en 2026: hay uno que es muy popular en Colombia

Mundo

Venezuela anuncia la salida de un barco petrolero de Chevron en medio del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos

Mundo

Estados Unidos ubica a otro barco petrolero frente a las costas de Venezuela: aseguran que lo están persiguiendo

El domingo en las horas de la mañana, 25.000 usuarios todavía estaban sin electricidad, informa Pacific Gas & Electric Company.

Según las autoridades de la ciudad y la empresa, el gran corte de electricidad fue provocado por un incendio en una subestación eléctrica de PG&E, en la intersección de la calle 8th y la Mission, alrededor de las 15:15, conforme a información presentada por Infobae.

El incidente provocó daños “importantes y extensos”, precisó la empresa, indicando que “las reparaciones serán complejas”.

Gran parte de esta ciudad, un centro tecnológico de 800.000 habitantes, quedó a oscuras con interrupciones en el transporte público y semáforos apagados en pleno fin de semana de compras navideñas, estaciones de transporte tuvieron que cerrar por la falta de energía eléctrica.

Sé que ha sido un día difícil”, declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en un video en redes sociales desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad.

x
El apagón había afectado gravemente el comercio el fin de semana previo a Navidad. Foto: Anadolu via Getty Images

Lurie afirmó que agentes de la policía y bomberos salieron a pedirle a los residentes permanecer en casa en la medida de lo posible.

“Se avecina la lluvia. Si no necesitan salir, quédense en casa y los mantendré informados. Seguimos en estrecho contacto con PG&E mientras restablecen la energía y mantendremos a todos informados a medida que continúa el trabajo” Afirmó Daniel Lurie.

Partes de la ciudad se encontraban en penumbras y muchos negocios debieron cerrar pese a ser el fin de semana previo a la Navidad, una fecha importante para el comercio.

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

Según información publicada por parte de la empresa, aproximadamente el 30% de la ciudad estuvo sin energía eléctrica.

La baja en la cantidad de compradores antes de Navidad es “devastador” para el comercio, indicó al diario San Francisco Chronicle el gerente de la tienda de productos para el hogar Black & Gold.

*Con información de AFP

Mas de Noticias Estados Unidos

Residentes permanentes con green card deben llevar su documentación migratoria completa al viajar fuera de Estados Unidos, especialmente durante la temporada de Navidad y fin de año.

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

x

San Francisco sin electricidad el fin de semana previo a Navidad: apagón afectó miles de personas en Estados Unidos “Sé que ha sido un día difícil”

El vicepresidente J.D. Vance durante su discurso de cierre en AmericaFest 2025, el evento organizado por Turning Point USA en Phoenix, donde llamó a la unidad del conservadurismo y reforzó su proyección política nacional.

Discurso de J.D. Vance en ‘AmericaFest 2025′: ¿qué significa para las comunidades latinas en Estados Unidos?

x

Rembrandt, el artista que inspiró a Van Gogh: lugares para apreciar sus obras en Estados Unidos

x

Walmart revela los mejores regalos para Navidad: llegan en menos de dos días y tienen descuento de hasta el 60 %

Algunas farmacias y tiendas minoristas mantendrán operaciones el 25 de diciembre en Estados Unidos, aunque con horarios especiales por el feriado de Navidad.

¿Qué comercios sí abrirán en Navidad en Estados Unidos?: las tiendas que atenderán el 25 de diciembre

Tormentas cielo

Así se clasifican las tormentas en Estados Unidos y cómo protegerse de ellas en esta temporada

Donald Trump elogió a Marco Rubio.

Trump no descarta una guerra con Venezuela mientras Marco Rubio rectifica las sanciones a petroleros en el Caribe

Candidatos republicanos de California

Estos son los dos candidatos republicanos que puntean las encuestas y pueden quedarse con la gobernación de California en 2026

x

Terrenos vacantes se convertirán en parques públicos: la administración de Nueva York anuncia plan

Noticias Destacadas