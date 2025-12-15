Caminatas nocturnas: un fenómeno que se toma las calles de Nueva York

Entre las 2 y las 4 de la mañana, distintos grupos de personas caminan por las calles de Nueva York de manera voluntaria, en busca de espacios tranquilos para salir de la rutina saturada y desestresarse.

Este tipo de caminatas se promocionan a través de redes sociales como TikTok o Reddit, pero es importante mencionar que este tipo de actividades no solo se están presentando en Nueva York.

Múltiples ciudades que experimentan estos recorridos están en busca de activar la vida nocturna de una manera no comercial y no alcohólica, según información presentada por Infobae.

Este auge en los recorridos nocturnos tiene otras explicaciones, según información presentada por la American Academy of Sleep Medicine, pues cerca del 40 % de los jóvenes presenta insomnio ocasional.

Esa cifra del insomnio ocasional en los jóvenes puede ser un indicativo por el cual esta población estaría en búsqueda de actividades por realizar principalmente en los horarios de la madrugada.

Las caminatas nocturnas traen beneficios para la salud. | Foto: Getty Images

De este modo, esta población joven pretende contrarrestar el insomnio ocasional, buscando refugio en los paseos nocturnos y de esa manera tener un espacio propicio para eliminar el estrés acumulado a lo largo de la rutina diaria.

De acuerdo con el informe Stress in America 2023 de la American Psychological Association citado por Infobae, se menciona que la sobreestimación ha llevado a que haya una generación que busca el silencio y una sobreestimación baja.

Los beneficios de las caminatas nocturnas no solo se resumen en lo anteriormente mencionado, también contribuyen a otros aspectos de salud como bajar de peso; se estima que caminar a paso moderado cerca de 30 minutos quema un aproximado de 150 calorías, además que mejora la calidad del sueño.

Reduce también el riesgo de enfermedades como la hipertensión y diabetes.

Estos recorridos nocturnos han despertado el interés de múltiples personas, Reddit en ocasiones funciona como un foro en el cual las personas preguntan temas relacionados como: ¿dónde caminar por la noche en Nueva York?

Cerca del 40% de los jóvenes sufren de insomnio ocasional. | Foto: Getty Images

Estas tendencias han permitido una nueva forma de relacionamiento entre los habitantes de la ciudad y el espacio público, accediendo de esa manera a unos escenarios de introspección diferentes a los que se podrían presentar en medio de la cotidianidad.