Suscribirse

Estados Unidos

Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

Juez de Nueva York ordena desclasificar registros del gran jurado, con relación al caso de Ghislaine Maxwell.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 3:03 p. m.
En medio de una creciente controversia, el expresidente Donald Trump ha declinado compartir los supuestos “archivos Epstein”, lo que ha generado críticas tanto entre sus aliados como desde sectores de oposición.
De izquierda a derecha: el promotor inmobiliario estadounidense Donald Trump y su novia (y futura esposa), la exmodelo Melania Knauss; el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein; y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. | Foto: Getty Images

Un juez federal de Nueva York aprueba la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para desclasificar los registros del gran jurado con el caso relacionado con Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein.

Esta decisión se da en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que entró en vigor a partir de noviembre del presente año.

Contexto: Donald Trump firmó una ley que autoriza divulgación de archivos de Jeffrey Epstein

Según se informa, la documentación inédita, es extensa y podría sumar miles de piezas, de acuerdo con información de Los Angeles Times.

x
Se divulgarán archivos relacionados al caso Ghislaine Maxwell. | Foto: Getty Images

Los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación tienen plazo de ser divulgados hasta el viernes 19 de diciembre.

El juez Paul Engelmayer, encargado de esta decisión, indica que la divulgación debe respetar la privacidad de las víctimas y no revelar información de ellas, para eso el juez indica que el fiscal federal de Manhattan debe certificar personalmente que esto se cumpla.

Aún no se conoce el tiempo de condena, pero los abogados de los agresores aseguraron que apelarán la decisión.
Juez afirma que se debe preservar la privacidad de las víctimas. | Foto: Colprensa

Ghislaine Maxwell se encuentra cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico sexual de menores, entre otros.

La defensa de Maxwell afirma que la divulgación de estos archivos podría afectar negativamente la solicitud de habeas corpus que permitiría revisar la condena de 20 años que fue dictada.

Según indica la misma defensa, la publicación generaría prejuicios que afectarían el proceso que se pretende llevar a cabo en la posibilidad de un nuevo juicio.

En el marco de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, Juez ordena la divulgación. | Foto: AFP

La publicación de estos archivos suponen consecuencias judiciales y políticas, estos mismos podrían revelar pruebas, testimonios y nuevos detalles acerca de la escandalosa red de explotación infantil.

Sin embargo, esta publicación se enmarca en el deseo de que la transparencia permita esclarecer hechos que se encuentran resguardados en estos documentos.

Contexto: Escándalo por caso Epstein: exsecretario del Tesoro renuncia a su cargo en Harvard y OpenAI tras publicación de polémicos correos

Donald Trump en campaña se había comprometido a divulgarlos, sin embargo, este ha sido blanco de críticas al negarse durante algún tiempo a hacerlo.

Pese a eso, cambió de parecer y promulgó una ley el pasado mes de noviembre, que exige al Departamento de Justicia hacer públicos los documentos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Es oficial: Real Madrid tomó una decisión con Mbappé, a horas del partido ante Manchester City

2. Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

3. Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

4. Jueza que publica videos en TikTok bailando será llevada a juicio por “acciones sugestivas y provocativas”

5. Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nueva York

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.