Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

Un juez federal de Nueva York aprueba la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para desclasificar los registros del gran jurado con el caso relacionado con Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein.

Esta decisión se da en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que entró en vigor a partir de noviembre del presente año.

Según se informa, la documentación inédita, es extensa y podría sumar miles de piezas, de acuerdo con información de Los Angeles Times.

Se divulgarán archivos relacionados al caso Ghislaine Maxwell. | Foto: Getty Images

Los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación tienen plazo de ser divulgados hasta el viernes 19 de diciembre.

El juez Paul Engelmayer, encargado de esta decisión, indica que la divulgación debe respetar la privacidad de las víctimas y no revelar información de ellas, para eso el juez indica que el fiscal federal de Manhattan debe certificar personalmente que esto se cumpla.

Juez afirma que se debe preservar la privacidad de las víctimas. | Foto: Colprensa

Ghislaine Maxwell se encuentra cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico sexual de menores, entre otros.

La defensa de Maxwell afirma que la divulgación de estos archivos podría afectar negativamente la solicitud de habeas corpus que permitiría revisar la condena de 20 años que fue dictada.

Según indica la misma defensa, la publicación generaría prejuicios que afectarían el proceso que se pretende llevar a cabo en la posibilidad de un nuevo juicio.

En el marco de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, Juez ordena la divulgación. | Foto: AFP

La publicación de estos archivos suponen consecuencias judiciales y políticas, estos mismos podrían revelar pruebas, testimonios y nuevos detalles acerca de la escandalosa red de explotación infantil.

Sin embargo, esta publicación se enmarca en el deseo de que la transparencia permita esclarecer hechos que se encuentran resguardados en estos documentos.

Donald Trump en campaña se había comprometido a divulgarlos, sin embargo, este ha sido blanco de críticas al negarse durante algún tiempo a hacerlo.