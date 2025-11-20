Suscribirse

MUNDO

Escándalo por caso Epstein: exsecretario del Tesoro renuncia a su cargo en Harvard y OpenAI tras publicación de polémicos correos

Larry Summers fue secretario del Tesoro bajo el gobierno de Bill Clinton.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
20 de noviembre de 2025, 2:50 p. m.
A la izquierda, el financista caído en desgracia Jeffrey Epstein. A la derecha, el economista estadounidense Larry Summers. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP/Michel Euler)
A la izquierda, el pedófilo Jeffrey Epstein. A la derecha, el economista estadounidense Larry Summers. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP/Michel Euler). | Foto: AP

El exsecretario del Tesoro estadounidense, Larry Summers, renunciará a la junta directiva de OpenAI y dejará de dar clases en Harvard, informó el miércoles la prensa, después de se hicieran públicos correos electrónicos que lo vinculan con Jeffrey Epstein.

Los emails pusieron de manifiesto que Summers mantenía una estrecha comunicación con el fallecido delincuente sexual, por lo que se vio obligado a anunciar el lunes su retiro de la vida pública.

Summers fue secretario del Tesoro bajo el gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) y presidente de la prestigiosa Universidad de Harvard en la década de 2000.

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, interviene durante la Cumbre Económica Mundial en Washington, D.C., el 17 de abril de 2024.
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, interviene durante la Cumbre Económica Mundial en Washington, D.C. | Foto: AFP

“En consonancia con mi anuncio de retirarme de mis compromisos públicos, también he decidido dimitir de la junta directiva de OpenAI”, que integraba desde 2023, declaró Summers en un comunicado a los medios estadounidenses, entre ellos CNN y The New York Times.

“Estoy agradecido por la oportunidad de haber prestado mis servicios, entusiasmado con el potencial de la empresa y deseoso de seguir sus progresos”, añadió el exfuncionario sobre la compañía creadora de ChatGPT.

Contexto: Donald Trump firmó una ley que autoriza divulgación de archivos de Jeffrey Epstein

Summers ha dicho que está “avergonzado” de su comunicación con Epstein, pero niega haber cometido algún delito.

Asimismo, la Universidad de Harvard, donde es profesor y anteriormente fue rector, anunció esta semana que llevará a cabo una investigación sobre los vínculos que Summers y otros funcionarios de la universidad mantuvieron con Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias.

Jeffrey Epstein murió ahorcado en una celda. | Foto: getty images

La renovada polémica pública en torno a Jeffrey Epstein ha dominado el debate político en Estados Unidos en las últimas semanas, desatando un enfrentamiento entre legisladores y el presidente Donald Trump, quien fue amigo del acaudalado delincuente sexual convicto.

El presidente de los Estados Unidos promulgó una ley que exige la divulgación de los documentos gubernamentales sobre el caso.

Trump se había resistido durante meses a la publicación de los archivos, pero esta semana sorprendió al dar marcha atrás y garantizar que la legislación se aprobara en el Congreso.

Epstein, un poderoso financiero, se movió durante años en círculos de élite, cultivando estrechos vínculos con magnates empresariales, políticos, académicos y celebridades, traficando con niñas y mujeres jóvenes con fines sexuales.

Larry Summers Ttambién deja el Consejo Asesor Internacional de Santander
Larry Summers Ttambién deja el Consejo Asesor Internacional de Santander | Foto: Getty Images via AFP

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, reclaman ahora que se publique todo el expediente, tras la aparición de correos electrónicos de Epstein que mencionan a Trump.

En estos documentos, surgidos el jueves pasado, el desprestigiado financiero sugería que Trump “sabía sobre las chicas” y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

*Con información de AFP y Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cruz Roja Colombiana aclara que reducción de presupuesto no le afecta y reafirma su compromiso por ayudar a las personas

2. Inesperada reacción del dueño de Miss Universo al ver a Miss Colombia en pasarela; fue captado en pleno evento

3. La TSA cobraría una tarifa para pasar por los controles de los aeropuertos de Estados Unidos, si no cuenta con estos documentos

4. Procuraduría se pronuncia otra vez sobre proceso de elección de contralor de Cali y advierte graves riesgos jurídicos

5. Exponen radical decisión en Miss Universe 2025 y dejan en evidencia nuevo escándalo: “Dejen de enviarme mensajes”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jeffrey EpsteinHarvard

Noticias Destacadas

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

La TSA cobraría una tarifa para pasar por los controles de los aeropuertos de Estados Unidos, si no cuenta con estos documentos

Redacción Mundo
Una pieza de oro para la historia: ‘America’ se subasta por 12,1 millones de dólares en Nueva York”

Una pieza de oro para la historia: ‘America’ se subasta por 12,1 millones de dólares en Nueva York

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia

Bloomberg publica el polémico audio de la canciller colombiana en el que revela postura del Gobierno Petro sobre salida negociada de Maduro

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.