A Donald Trump lo rodea una polémica desde hace meses: los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein podrían tener el nombre del magnate y actual presidente de Estados Unidos. Estos documentos contienen detalles de las operaciones del pedófilo, así como los nombres de reconocidos personajes que participaron en los abusos a menores.

Este martes, 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, de manera contundente, un proyecto de ley que orden la revelación de los archivos.

La medida fue aprobada con 427 votos a favor y uno en contra, el del legislador republicano Clay Higgins.

Pese a que el mandatario ha negado su relación con el fallecido depredador, fuentes cercanas a los dos han indicado que tenían una estrecha amistad, y que esa sería la razón por la que los expedientes de Epstein no han sido revelados aún.

Sin embargo, Trump parece haberse retractado y ahora insta a los legisladores de su país a publicar los archivos.

Donald Trump, presidente de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

“Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano”, escribió Trump en su perfil de Truth Social la noche del domingo, 16 de noviembre.

“El Departamento de Justicia ya ha entregado al público decenas de miles de páginas sobre Epstein, está investigando a varios agentes demócratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) y su relación con Epstein, y el Comité de Supervisión de la Cámara puede tener todo aquello a lo que tenga derecho legalmente, ¡ME DA IGUAL!", continúa su trino.

“A nadie le importó Jeffrey Epstein cuando estaba vivo y, si los demócratas tuvieran algo que mostrar, lo habrían hecho público antes de nuestra aplastante victoria electoral”, aseguró en su publicación.

Y sentenció que le interesa es que su partido político siga centrándose en cumplir las promesas con las que volvió a la Casa Blanca. Luego, aprovechó para enlistar sus “victorias” —como las calificó— desde enero de este año:

El presidente aseguró que su Gobierno ha logrado “la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas, la seguridad de nuestra frontera, la deportación de inmigrantes ilegales con antecedentes penales, la prohibición de la participación masculina en deportes femeninos, el fin de la legalización de las personas transgénero, ¡y mucho más!“.

Jeffrey Epstein. | Foto: getty images

Además de las hazañas económicas, como la reducción de la inflación, la baja de precios para los ciudadanos, el recorte fiscal y la atracción de billones de dólares de inversión en el país de Norte América.