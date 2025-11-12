Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles,12 de noviembre, una serie de correos electrónicos escritos por Jeffrey Epstein que vuelven a poner bajo escrutinio su relación con el presidente Donald Trump. Según informó The New York Times, en los mensajes el financista, condenado por delitos sexuales, aseguraba que el mandatario “pasó horas en mi casa con una de las chicas” y que “sabía de la existencia de las menores”.

Los documentos forman parte de miles de páginas entregadas al Comité de Supervisión de la Cámara, que investiga los vínculos entre Epstein, su exasociada Ghislaine Maxwell y altos funcionarios estadounidenses.

En uno de los mensajes, fechado en abril de 2011 y dirigido a Maxwell, Epstein escribió: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. Una víctima pasó horas en mi casa con él; nunca se le ha mencionado”. Maxwell respondió: “He estado pensando en eso”.

En otro correo, enviado en enero de 2019 al escritor Michael Wolff, Epstein afirmó: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. Los demócratas citan también un testimonio anónimo según el cual Maxwell planeaba solicitar a Trump el indulto de su condena por tráfico sexual, mientras cumple una pena de 20 años de prisión.

Jeffrey Epstein y Donald Trump tuvieron una relación de amistad a inicios de los 2000. | Foto: Getty / CNN

El presidente Trump ha negado de manera categórica cualquier implicación con la red de abuso sexual dirigida por Epstein, quien se suicidó en prisión federal en 2019. El mandatario ha dicho que ambos fueron amigos en el pasado, pero que se distanciaron hace años. “Nunca cometí ningún delito con él ni con Maxwell”, declaró recientemente.

Los mensajes revelados por el New York Times han provocado nuevas tensiones en el Congreso, donde varios legisladores demócratas acusan a la Casa Blanca de ocultar información sobre los archivos de Epstein. “Estos correos plantean preguntas evidentes sobre qué más está escondiendo el gobierno y la verdadera naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”, afirmó el congresista Robert Garcia, miembro del Comité de Supervisión.

Los tres correos publicados datan de después del acuerdo de culpabilidad que Epstein firmó en 2008, cuando evitó cargos federales a cambio de admitir solicitación de prostitución en Florida. En ese periodo, Trump y Epstein ya habrían tenido un distanciamiento. Aun así, los mensajes demuestran que el contacto entre Epstein, Maxwell y allegados al mandatario continuó al menos hasta 2019, pocos meses antes del arresto del financista.

Donald Trump y su novia (y futura esposa), la exmodelo Melania Knauss; el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein; y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. | Foto: Getty Images

El New York Times precisa que los correos fueron remitidos al comité como parte de un lote mayor de documentos del patrimonio de Epstein. Los nombres de las víctimas y cualquier información que pudiera identificarlas fueron eliminados. No está claro si los mensajes provienen de conversaciones más extensas.

Los investigadores también encontraron referencias a Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach, y a una víctima identificada en investigaciones anteriores. En su intercambio con Wolff, Epstein negó haber sido miembro del club. “Jamás fui miembro”, escribió.