Una joven en prácticas de veterinaria perdió la vida luego de ser atacada por un hipopótamo preñado en un zoológico al sur de la India. El hecho ocurrió el 19 de marzo y actualmente las autoridades investigan lo sucedido.

El suceso ocurrió en el Safari de Tigres y Leones de Shivamogga, ubicado en el estado de Karnataka. La veterinaria, identificada como Sameeksha Reddy, que llevaba tan solo un mes de prácticas, fue atacada por el animal cuando usaba un escáner térmico para medir su temperatura.

Según distintas versiones, Reddy había iniciado sus prácticas el 1 de febrero y, la noche del incidente, estaba atendiendo a un periquito del sol que requería un tratamiento con antibióticos cuando fue llamada para colaborar en la revisión del hipopótamo.

De acuerdo con la información compartida por medios locales como News18, The Hindu y The Times of India, el ataque se produjo de forma repentina durante el procedimiento.

Sameeksha Reddy, veterinaria fallecida en el ataque. Foto: Captura X @HateDetectors

The Times of India indicó que la joven solicitó ayuda a su conductor para colocar una escalera que le permitiera ingresar al recinto. Durante el procedimiento, el hipopótamo movió la estructura, provocando su caída a un estanque, donde fue atacada.

Por otra parte, Murali Manohar, veterinario jubilado y quien supervisaba a los practicantes, explicó al medio The Hindu que Reddy no había sido asignada para el cuidado del hipopótamo. El veterinario calificó el ataque como habitual en la especie. “No le pedí que tratara al animal”, señaló el especialista.

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Cabe recordar que los hipopótamos son considerados una de las especies más peligrosas para los humanos. Se estima que aproximadamente 500 personas mueren al año por ataques de estos animales. Esto se debe principalmente a su comportamiento territorial y altamente agresivo.

Por su parte, el director ejecutivo del zoológico de Shivamogga, VM Amarakshara, señaló a The Times of India que aún no está claro si alguien autorizó el ingreso de la joven al recinto del animal.

La mordida de un Hipopótamo puede tener una fuerza aproximada de entre 1,800 a 2,000 PSI, de las más poderosas del mundo. Foto: Getty Images

Según el mismo medio, el funcionario también sugirió que la veterinaria pudo haber asumido que el hipopótamo no saldría del agua, ya que llevaba varios días sin hacerlo.

Tras el incidente, el ministro de Bosques de Karnataka, Eshwar Khandre, ordenó iniciar una investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque y establecer si hubo fallas en los protocolos de seguridad dentro del recinto.

Murali Manohar calificó la muerte de la joven como “trágica” y expresó sus condolencias a la familia de la víctima, al tiempo que señaló que las autoridades evalúan medidas adicionales para reforzar la seguridad y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

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