Murió un enorme hipopótamo en inmediaciones de la Hacienda Nápoles: habría perdido una batalla por aparearse

Habitantes del corregimiento de Doradal se sorprendieron al ver, con las patas hacia arriba, flotando en un pequeño charco, el enorme cadáver de un hipopótamo macho, cuyos restos estaban en avanzado estado de descomposición.

No es la primera vez que esto ocurre, pues en otras ocasiones los lugareños han visto estos animales flotando sobre el río Magdalena.

En esta ocasión, el cadáver fue hallado en un mismo lago en inmediaciones de la antigua Hacienda Nápoles en el que seguían otros animales, dos machos y una hembra con características de estar en calor, lo que arrojó para los expertos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) una hipótesis clara de su suerte.

DORADAL, COLOMBIA - 24 DE SEPTIEMBRE: La entrada de la Hacienda Nápoles se convirtió hoy en un parque temático el 24 de septiembre de 2018 en Doradal, Colombia. El líder del cartel, Pablo Escobar, era dueño de la Hacienda Naples, donde instaló un parque temático y un zoológico privado a principios de la década de 1980. Luego de su muerte en 1993, el gobierno colombiano confiscó los animales exóticos pero dejó cuatro hipopótamos que se han multiplicado en 50, convirtiéndose en un peligro para el ecosistema y los habitantes de Doradal. (Foto de Juancho Torres / Getty Images) Foto: Getty Images

“En relación con la presencia de un hipopótamo muerto en uno de los lagos de lo que era anteriormente la Hacienda Nápoles, queremos informar que luego de que nuestro equipo técnico se desplazara hasta el lugar para recopilar evidencias y para evaluar las posibles causas de la muerte de ese animal, encontramos que hay presencia de otros hipopótamos en el mismo lago, el cuerpo ya estaba en un avanzado estado de degradación, lo que dificulta mucho las labores técnicas de evaluación del cadáver”, dijo David Echeverri López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare.

“Sin embargo, la hipótesis que mayor fuerza toman es que posiblemente se haya tratado de una lucha territorial, ya que en el mismo lago se encontraron una hembra, digamos, como en calor, y otros machos que estaban en una faena de apareamiento”, explicó el experto.

Hipopótamo muerto en inmediaciones de la antigua Hacienda Nápoles, en Antioquia. Foto: Cornare

“Eso es una condición natural de esta especie, una lucha territorial que pudo haber sido la causa de la muerte”, añadió.

Aunque esa es la principal hipótesis, podría haber otras. “También es posible que al estos animales estar en una condición silvestre, pues están expuestos a virus, enfermedades y algunos otros elementos del ambiente que pueden generarles alguna enfermedad y ocasionarles también la muerte”, indicó López.

Pero, es claro para los expertos también que existe la dificultad de valorar de primera mano a esos animales, para establecer si están enfermos o no. Además, se descartó “que se trate de uno de los individuos que hayan sido operados, esterilizados por nuestro equipo técnico. No se encontraron ni el microchip ni las marcas que les hemos dejado a todos los individuos operados”, agregó.

“Esto es una buena noticia porque nos respalda, hay una garantía técnica de que el procedimiento no fue el que le generó la muerte”, dijo.

Los expertos seguirán indagando para tratar de definir qué sucedió, aunque cada vez toma más fuerza la hipótesis de que el hipopótamo, que es una especie invasora, haya muerto en medio de una lucha territorial con otros de su especie por el derecho a aparearse.

Cabe recordar que los hipopótamos fueron introducidos a Colombia de manera ilegal por el extinto narcotraficante Pablo Escobar, en la década de los 80.

El drama de los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿cómo llegaron allá? ¿Les aplicarán la eutanasia?

Fueron llevados junto a otros animales exóticos hacia la Hacienda Nápoles, en el municipio de Puerto Triunfo, donde el delincuente construyó un zoológico privado.

Varios de estos ejemplares escaparon y ahora en la zona se ven no solo los hipopótamos, también ciervos chitales.

“Mientras la atención pública se centra en la proliferación de hipopótamos en la subregión del Magdalena Medio de Antioquia, la amenaza al ecosistema causada por la presencia y expansión sigilosa de ciervos chitales a otras zonas del departamento, ha permanecido en un segundo plano”, advirtió el año pasado la Universidad Nacional.

“Expertos alertan que, por su rápida expansión e impacto ecológico en la biodiversidad nativa, esta especie originaria de Asia podría ser, a largo plazo, mucho más devastadora y superar con creces la problemática ocasionada por los paquidermos, sus vecinos foráneos”, añadió, en referencia a los hipopótamos.

Los problemas que aún generan los hipopótamos de Pablo Escobar en el Magdalena Medio

La suerte de los animales ha sido objeto de estudio, algunos proponen que sean llevados a otros países, otros que se les sacrifique e incluso, como lo dijo el experto de Cornare, se inició con ellos un proceso de esterilización.