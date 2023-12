El drama de los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿cómo llegaron allá? ¿Les aplicarán la eutanasia?

Este fenómeno ha generado preocupaciones ambientales y de seguridad, ya que los hipopótamos, que no son nativos de Colombia, han alterado el equilibrio ecológico y, en algunos casos, han causado daños a la agricultura local. La proliferación de hipopótamos en Colombia ha llevado a debates sobre la gestión de esta población y cómo lidiar con las consecuencias inesperadas de las excentricidades de Escobar.

Estrategia de control

Después de un largo debate, se tomó la decisión de esterilizar a una parte de la especie que fue declarada exótica invasora por los estragos que puede protagonizar, no solo contra la población civil, sino con los ecosistemas.

Hipopótamos nadan en uno de los lagos cercanos a Hacienda Nápoles en Doradal, Colombia. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Pero aclaró que este proceso no dará abasto. “La esterilización no es la única estrategia, ni va a ser suficiente. No podemos controlar las poblaciones solo con esterilizaciones. El procedimiento es complejo y costo. Durante entre 6 y 7 horas por cada individuo. Tiene una etapa de seguimiento por cada individuo. Tiene riesgos para los médicos y el animal. De todas formas hay experticia en el país”.