El inusual amor de Pablo Escobar por los hipopótamos

Hipopótamos son vistos nadando cerca del río Magdalena, en Doradal, Colombia, el 29 de marzo de 2022. Las autoridades colombianas anunciaron que declaran a la manada de "hipopótamos de cocaína" del difunto narcotraficante Pablo Escobar como una especie invasora como una forma de abordar su creciente población. (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El extinto capo reveló detalles del envío de dichos animales, en una entrevista con el periodista Germán Castro Caycedo “No me querían dejar traer los animales: me decían que ya había zoológico en Medellín, que si los estatutos, que si la peste… Y yo pagando fortunas en pasajes, granos y terrenos allá en los Estados Unidos. Hasta que se me acabó la paciencia, o mejor dicho se me saltó la puta piedra, y ordené a mi gente que me mandaran los animales en un jumbo de carga. Mi Arca de Noé”.