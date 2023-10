La herencia de Pablo Escobar, a 30 años de su muerte, aún genera dudas; su familia revela lo que dejó el capo y las peleas internas

Nicolás Escobar: Hay muchísimas propiedades que fueron legalizadas, pero que ya no pertenecen a la familia. Ya es tenor del Estado si va a revisar sobre ese tema. Las propiedades no eran una ni dos, estamos hablando del hombre más multimillonario del mundo. La mayoría no están en propiedades de tierra, sino en obras de arte de artistas demasiado famosos, entre esos Botero y quedaron en manos de la esposa y el hijo.

Nicolás Escobar: La relación mía con ellos, no con todos, se deterioró por algo muy simple. Cuando Juan Pablo Escobar salió a hablar mal de mi abuela, a mí me dolió en el alma que nadie hubiese sido capaz de salir a defender a mi abuela. Para mí, a partir de ese momento, dejaron de ser mis tíos. Me dolió y me sigue doliendo.