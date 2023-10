Los elementos hallados en la casa de Pablo Escobar ocupada por la Fiscalía

La Sociedad de Activos Especiales tomará el control de una lujosa vivienda que habría sido comprada por Pablo Escobar con dineros del narcotráfico. El inmueble está avaluado en 12 mil millones de pesos y era administrado por uno de los hermanos del ex capo.

Allí también tendría una estantería donde se habría comercializado supuestas fotocopias de las reliquias familiares de Escobar. Los turistas se las llevaban con la firma de Roberto y las exhibían en las redes sociales para dar cuenta de la visita al círculo cercano del ex capo.

El inmueble, al parecer, era administrado por uno de los hermanos del ex capo.

La vivienda está ubicada en el barrio La Asomadera 2 y ha sido objeto de múltiples inspecciones . Además de la adelantada por la Fiscalía, en julio se ordenó la demolición de una parte de la infraestructura porque no tenía las autorizaciones.

“De acuerdo con la orden, impuesta por la Inspección de Policía 9B, el predio tenía una construcción de dos plantas que no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento, edificación y apertura al público”, relató la Alcaldía.

Por ese mismo tiempo, Roberto calificó a la madre de su primogénito como “puta” y estalló la relación: “Hasta hoy sos mi padre”, le alegó el hombre. De inmediato abandonó el museo y montó su propia versión, aunque con objetos no originales. Cuando intentó retornar al lugar que quedó en manos de su padre, los empleados de él le informaron que no lo hiciera porque estaba sentenciado a muerte. Al parecer, el Osito “les dio la orden a sus trabajadores de que, si yo volvía a ingresar, me mataran”.