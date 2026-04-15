“Casi me linchan”: exministro Carlos Costa cuenta lo que vivió cuando propuso tomar decisiones sobre los hipopótamos

El gobierno de Gustavo Petro ha creado polémica por la decisión de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos en el Magdalena Medio. Se trata de una medida basada en la amenaza ambiental que supone la reproducción de estos animales, que tienen un impacto enorme en los ecosistemas de Colombia, en donde son foráneos.

Estos mamíferos llegaron a Colombia traídos por el capo Pablo Escobar y su población ha crecido vertiginosamente en los últimos años. En el foro de Naturgas, el exministro de Ambiente Carlos Costa se refirió a lo que él vivió cuando como jefe de la cartera de Ambiente enfrentó ese problema.

“Macabro”: fuerte oposición al sacrificio de 80 hipopótamos de Pablo Escobar por parte de MinAmbiente

En su momento, Costa tomó la misma decisión del gobierno hoy y fue muy criticado. “Ser funcionario público es un privilegio y uno tiene que estar preparado para todo”, dijo en un panel en el Congreso de Naturgas. Allí, ante una pregunta del periodista Gustavo Gómez, contestó: “casi me linchan”.

“Es importante estar seguro y convencido. En esa época teníamos 40 hipopótamos hoy casi hay 200”, agregó.